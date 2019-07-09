У Порошенка вважають підозрілим те, що Тимошенко показують канали Медведчука



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Часта присутність Юлії Тмиошенко та її однопартійців на телеканалах Медведчука не була б можливою без домовленостей з ним, - «Європейська Солідарність»

За останній місяць виборчої кампанії Юлія Тимошенко шість разів відвідала телеканал 112, де мала тривалі прямі ефірі та чотири рази – телеканал NewsOne, - пресслужба «Європейській Солідарності»

Подвійні стандарти, напівправда на межі з обманом та нещирість давно стали візитною карткою Юлії Тимошенко. Про це заявляє пресслужба політичної партії «Європейська Солідарність».

У партії зазначають, що їх навіть не дивують намагання Тимошенко перекласти відповідальність за організацію телемосту між медведчуківським каналом NewsOne та російськими пропагандистами з каналу Росія-1.

«Адже факти – річ вперта. Тільки за останній місяць виборчої кампанії Юлія Тимошенко шість разів відвідала телеканал 112, де мала тривалі прямі ефірі. Ще чотири рази – вона мала прямі ефіри на телеканалі NewsOne, у тому числі – у програмі В’ячеслава Піховшека, і двічі – Василя Голованова. Того самого, який і повинен був вести телеміст з каналом Росія-1», - йдеться у повідомленні.

У «Європейській Солідарності» впевнені, що «така часта присутність Юлії Володимирівни та її однопартійців на телеканалах фактичного власника Віктора Медведчука не була б можливою без домовленостей з ним».

Також у партії «Європейська Солідрність» звертають увагу на те, що партія «Батьківщина» проігнорувала заклик відкликати зі списку своєї партії Сергія Таруту, другого номера у списку цієї політсили, який є принциповим прихильником російської концепції позаблоковості України.

«Збереження у списку «позаблокового» Тарути – це і є ціною слів Юлії Тимошенко щодо підтримки членства України у НАТО», - наголошують у пресслужбі «Європейської Солідарності».