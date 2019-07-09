Під Києвом невідомі спалили магазин кандидата в нардепи (фото, відео)
Поліція розшукує осіб, які підпалили магазин депутата у Києво-Святошинському районі
У ніч на 8 липня у селі Шпитьки Києво-Святошинськго району згорів магазин «Продукти», який належить діючому депутату Київської обласної ради, кандидату у народні депутати у 91-му виборчому округу Давіду Ерікяну.
Пожежу виявив о 4-й ранку власник магазину, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На місці події працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції.
У результаті пожежі пошкоджено 40 кв. м магазину, майно та товар. Наразі встановлюється сума завданого збитку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання винних осіб. Встановлюються причини загорання.