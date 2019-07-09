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    Під Києвом невідомі спалили магазин кандидата в нардепи (фото, відео)

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    <span lang="UK">Магазин &laquo;Продукти&raquo; у с. Шпитьки</span> - Під Києвом невідомі спалили магазин кандидата в нардепи (фото, відео)
    Магазин «Продукти» у с. Шпитьки

    Поліція розшукує осіб, які підпалили магазин депутата у Києво-Святошинському районі

    У ніч на 8 липня у селі Шпитьки Києво-Святошинськго району згорів магазин «Продукти», який належить діючому депутату Київської обласної ради, кандидату у народні депутати у 91-му виборчому округу Давіду Ерікяну.

    Пожежу виявив о 4-й ранку власник магазину, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події працювали рятувальники, слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції.

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    У результаті пожежі пошкоджено 40 кв. м магазину, майно та товар. Наразі встановлюється сума завданого збитку.

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    Під Києвом невідомі спалили магазин кандидата в нардепи (фото, відео)
    Під Києвом невідомі спалили магазин кандидата в нардепи (фото, відео)
    Під Києвом невідомі спалили магазин кандидата в нардепи (фото, відео)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження  за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання винних осіб. Встановлюються причини загорання.

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