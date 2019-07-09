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    Думки вголос

    У Верховній Раді можуть з'явитися народні депутати від ДНР

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Надія Савченко - У Верховній Раді можуть з'явитися народні депутати від ДНР
    Надія Савченко

    Надія Савченко збирається пройти до Ради за допомогою голосів з окупованого Донбасу?

    Ну что, дорогие друзья, я вас поздравляю. Очень может быть, что в новом созыве Верховной Рады таки будут народные депутаты Украины от «ДНР». Быстрее чем мы думали, правда? Хотя, года два назад в эфире «Пятого» мы говорили об этом с Дмитро Лубинец и он, как мажоритарщик от прифронтового округа, предупреждал об этих рисках. Ладно, я коротко и по порядку объясню – что и как происходит.

    Итак, замечательная новость, над которой все долго смеялись. А если подумать – становится совсем не смешно. Бывший первый номер партийного списка «Батькивщины», а теперь лидер партии своего имени Надежда Савченко идет в Верховную Раду по мажоритарке. В Донецкой области. И не просто в области, а по 51 округу с условным центром сегодня в поселке Зайцево, который практически на линии фронта. Казалось бы – вот что ей там ловить? Есть куда более популярные кандидаты – тот же Владимир Веселкин, который сейчас в Зайцево глава администрации и освобождал этот поселок от сепаров с оружием в руках. И отпахал там все это время. Местные его отлично знают – до войны он, победив регионалов, стал там поселковым головой. ОппоЗЖ двигают собственного кандидата (Андрей Алеша – очень богатый человек), но я бы ставил на победу Владимира. И где тут Савченко? А вот теперь самый цимес – держитесь крепче.

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    Дело в том, что 51 округ – самый маленький в Украине. Там всего около трех тысяч избирателей, но говорят, что реально меньше тысячи. То есть для гарантированной победы теоретически нужно убедить порядка 500 избирателей, а реально даже меньше. Но это мы говорим о проживающих на подконтрольной Украине территории. А если подвозить пенсионеров из ОРДЛО, которые официально зарегистрированы в качестве переселенцев и имеют украинские паспорта? Таких в Горловке хватает, пенсионный туризм в «ДНР» очень распространенное явление. Да и сейчас уже в Бахмут потянулись жители оккупированной Горловки, желающие срочно встать на учет в качестве переселенцев.

    Много ли нужно подвозить людей для победы? Учитывая, что от Зайцево до Горловки рукой подать – поселок раньше даже относился к Горловскому горсовету. И точка в конце абзаца – Савченко уже собралась в Горловку, ждет пропуска от СБУ. Друзей в руководстве так называемой ДНР у нее, я полагаю, хватает. Так что вопрос – за кого проголосуют подвозимые «мобилизованные туристы» риторический. За кого скажут – за того и проголосуют. Еще и бюллетень сфотографируют для отчета. Кстати, сестра Надежды Вера Савченко идет по 45 мажоритарному округу в Авдеевке. Прифронтовая зона, Донецк видно из окна. Думаю, схема будет аналогичной. Зачем изобретать что-то новое и сложное, если самый простой вариант очень похож, на самый эффективный. С чем нас можно и «поздравить». Приехали…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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