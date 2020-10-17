Жінка розповіла, як пандемія коронавірусу врятувала її шлюб



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Пандемія Covid-19 допомогла сімейній парі з Австралії відновити подружні стосунки

«Covid-19 приніс біль і розруху в багато родин, але особисто я вдячна йому за порятунок шлюбу», - розповіла жінка

Мешканка Австралії подякувала пандемії нової коронавірусної інфекції за порятунок свого шлюбу.

Історією вона поділилася з сайтом AsiaOne.

До початку пандемії мешканка Мельбурна подумувала про те, щоб розлучитися з чоловіком, зняти квартиру ближче до офісу і виховувати сина на самоті. Причиною були постійні затримки чоловіка на роботі і його небажання вникати в домашні проблеми або брати участь у вихованні сина. Жінка зізналася, що продовжувала жити з ним разом за звичкою, але вважала, що це нормально після 12 років шлюбу.

Через суворі обмеження, пов'язані з Covid-19, їй з чоловіком довелося працювати з дому разом з трирічною дитиною. Незважаючи на те, що чоловік бачив, як складно дружині поєднувати трудові обов'язки і турботу про сина, він все ж не допомагав їй і злився, якщо шум заважав йому зосередитися. У якийсь момент вона попросила його півгодини доглянути за хлопчиком, поки вона проведе онлайн-заняття, але чоловік вручив йому гучну іграшку, а сам пішов в душ. Урок був зірваний.

Схожі ситуації повторювалися неодноразово. Після чергового промаху жінка влаштувала чоловіку істерику і деякий час відмовлялася з ним розмовляти. Після цього він став щовечора купати сина без нагадування, доглядати за ним, коли у дружини були уроки, і попереджати про моменти, в які йому самому потрібна тиша.

В результаті чоловік почав проводити з дитиною більше часу, подружився з ним і навчився самостійно вкладати його спати. Жінка зізналася, що до початку пандемії не могла про таке і мріяти. Їх подружні стосунки також налагодилися: вони почали чесно спілкуватися між собою і знову відчули, що люблять один одного.

«Covid-19 приніс біль і розруху в багато родин, але особисто я вдячна йому за порятунок шлюбу», - підсумувала мешканка Австралії.

До слова, раніше вчені виявили несподівану корисну властивість коронавірусу.