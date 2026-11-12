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Терехов запропонував уряду списати мільярдні борги харківʼян

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Терехов запропонував уряду списати мільярдні борги харківʼян
Терехов запропонував списати харків'янам 10 млрд грн боргів за комуналку
фото: city.kharkiv.ua

Загальна заборгованість у комунальній сфері міста сягнула 44 млрд грн

Міський голова Харкова Ігор Терехов запропонував Кабінету Міністрів списати близько 10 млрд грн заборгованості жителів міста за комунальні послуги. За його словами, ці борги накопичувалися з 2012 року, а через наслідки повномасштабної війни значна частина населення вже не зможе їх погасити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Терехова «Радіо Хартія».

За словами міського голови, загальна сума заборгованості в комунальній сфері Харкова становить приблизно 44 млрд грн. Із них близько 10 млрд грн – борги населення перед постачальниками житлово-комунальних послуг.

Терехов пояснив, що ця сума формувалася протягом 14 років. Водночас, за його оцінкою, нині більшість харків'ян продовжує оплачувати комунальні послуги, а накопичення заборгованості в попередніх масштабах уже немає.

Мер зазначив, що неодноразово звертався до представників уряду з пропозицією списати борги, які накопичилися за попередні роки. «Я пропонував і прем'єру, і уряду, і тодішньому, і сьогоднішньому взяти і списати ці борги», – заявив Терехов.

Окремо міський голова звернув увагу на наслідки російської агресії. За його словами, значна кількість людей, які мали заборгованість, виїхала з України. Частина харків'ян втратила житло внаслідок обстрілів.

«Багато з них вже виїхало з України, на жаль, бо війна внесла свої корективи. У багатьох нема такого житла вже, бо воно розтрощене, 160 тис. людей без житла», – зазначив мер.

Терехов повідомив, що наразі близько 160 тис. жителів Харкова залишилися без помешкань. Водночас борги за комунальні послуги, які виникли раніше, продовжують обліковуватися.

«Ми чудово розуміємо, що ніхто ніколи це не сплатить. Навіщо брати бумажну заборгованість і казати собі, обманюючи, що от у нас є така заборгованість», – наголосив міський голова.

На переконання мера, значну частину цієї заборгованості фактично неможливо стягнути, тому її подальше відображення у фінансовій звітності створює хибні очікування щодо надходження коштів.

Він наголосив, що списання боргів населення має стосуватися не лише Харкова. Подібні проблеми, за його словами, існують і в інших українських містах, хоча масштаби заборгованості відрізняються.

Терехов також розкритикував ситуацію, коли комунальні борги Харкова згадують у контексті міської політики, зокрема безоплатного проїзду в громадському транспорті.

За його словами, після позитивних оцінок проходження містом опалювального сезону або організації безкоштовного проїзду знову порушують питання заборгованості, хоча вона накопичувалася протягом багатьох років.

Міський голова зазначив, що уряд наразі розглядає пропозицію про списання приблизно 10 млрд грн боргів населення. Водночас остаточного рішення з цього питання поки немає.

Окремо Терехов прокоментував заборгованість комунальних підприємств Харкова, яка, за наведеними в інтерв'ю даними, становить майже 31 млрд грн, зокрема за газ та електроенергію.

Мер підтвердив цю суму, однак наголосив, що під час оцінювання фінансового стану комунальної сфери необхідно враховувати й кошти, які, за його словами, заборгували самому місту.

Зокрема, йдеться про компенсацію різниці в тарифах, а також фінансові зобов'язання, пов'язані з водопостачанням та іншими комунальними послугами.

Терехов розповів, що раніше ініціював зустріч із представниками уряду та відповідних служб, під час якої сторони розглянули взаємні фінансові претензії. За його словами, після детального аналізу розрахунків учасники зустрічі погодилися з необхідністю проведення взаємозаліку заборгованостей.

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Теги: Ігор Терехов Харків борг

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