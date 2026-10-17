Росія вдарила по Харкову: є постраждалі

Повітряні Сили попереджали про «Бандеролі» у напрямку Харкова

У ніч на 17 жовтня мер Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на місто. Російські війська завдали серії ударів по Слобідському та Немишлянському районах, застосувавши, за попередніми даними, безпілотники типу «Бандероль». Про це пише «Главком».

Основний удар припав на Немишлянський район, де зафіксовано щонайменше п'ять окремих влучань. Унаслідок ворожих прильотів зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура: у житлових будинках вибито понад сотню вікон.

Відомо про щонайменше дев'ятьох постраждалих місцевих жителів.

Раніше російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє людей. За інформацією очільника області, російська армія атакувала один із районів Харкова ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару є загиблі та постраждалі серед людей.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про масований вечірній удар російських окупантів по цивільній інфраструктурі Харкова, унаслідок якого поранень зазнали щонайменше вісім людей. За попередніми даними, ворог застосував по місту 10 ракет типу «Бандероль».

Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані: 19-річний хлопець перебуває в опіковій реанімації, іншого чоловіка оперують. Ще трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості, усім надається медична допомога.

До слова, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль». Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, балістичні цілі над столицею виявили радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки, оскільки інформація про пуски з території противника попередньо не надходила. Наразі причини відсутності раннього сповіщення встановлюються.