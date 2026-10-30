Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили дроном по торговельному центру в Харкові

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили дроном по торговельному центру в Харкові
Місцева влада повідомляє про влучання
фото: Суспільне

Влучання зафіксували в Київському районі міста, наслідки атаки наразі з’ясовують

Російські окупанти завдали удару безпілотником по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у торговельний центр. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

«Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району. З’ясовуємо наслідки. За попередньою інформацією, «приліт» по ТЦ», – написав він.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Вночі 29 жовтня російські терористи вдарили по Харкову. За інформацією Терехова, перший ворожий удар прийшовся по Холодрогірському району. Там виникла пожежа. Вдруге окупанти вдарили по Салтівському району, а саме по навчальному закладу.

Також у Харкові внаслідок атаки російського ударного безпілотника загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Ворог завдав удару по складській будівлі поштового відділення, спричинивши масштабну пожежу.

Читайте також:

Теги: дрон обстріл війна Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори про мир зайшли в глухий кут
Нейтралітет України – головний камінь спотикання майбутніх переговорів
3 жовтня, 14:21
Фігурантом виявився кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, яка виконує завдання на Краматорському напрямку
Затримано «крота», який зливав ФСБ позиції свого підрозділу на Донеччині
30 вересня, 11:09
Французькі військові взяли судно під супровід для подальшої перевірки
Французькі військові затримали танкер тіньового флоту РФ: заява Макрона
13 жовтня, 09:13
Україна розпочала операцію M&M's, мета якої – паралізувати роботу московських аеропортів
Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
15 жовтня, 18:48
Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару наразі уточнюється
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі Києва
20 жовтня, 17:53
Мільярдер заявив, що частина американських коштів нібито повертається до США через корупційні схеми
Маск висунув нові звинувачення на адресу України
23 жовтня, 21:15
Одне із бомбосховищ у Гельсінкі (Фінляндія)
Європа готує мільйони людей до можливої війни з Росією
27 жовтня, 05:55
Путін заявив про готовність Росії до можливого військового конфлікту з Європою
Європа готується до війни з Росією до 2030 року – Путін
Вчора, 20:03
Африканські найманці зазнали втрат у російській армії
Росія втратила десятки завербованих громадян Уганди на війні проти України – Reuters
Вчора, 17:16

Події в Україні

Окупанти вдарили дроном по торговельному центру в Харкові
Окупанти вдарили дроном по торговельному центру в Харкові
Влада Львівщини пояснила, що буде з рішенням оголосити 2027 роком УПА
Влада Львівщини пояснила, що буде з рішенням оголосити 2027 роком УПА
Уночі в одній з областей України стався землетрус
Уночі в одній з областей України стався землетрус
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2026 року
Названо умову візиту Меланії Трамп до окупованих Олешок
Названо умову візиту Меланії Трамп до окупованих Олешок
Атака на залізничний вокзал у Дніпрі: кількість загиблих зросла до 15 людей
Атака на залізничний вокзал у Дніпрі: кількість загиблих зросла до 15 людей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
98K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
28 жовтня, 13:57

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua