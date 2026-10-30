Окупанти вдарили дроном по торговельному центру в Харкові

Влучання зафіксували в Київському районі міста, наслідки атаки наразі з’ясовують

Російські окупанти завдали удару безпілотником по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у торговельний центр. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише «Главком».

«Зафіксовано ворожий удар дроном по Київському району. З’ясовуємо наслідки. За попередньою інформацією, «приліт» по ТЦ», – написав він.

Інформація про можливих постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Вночі 29 жовтня російські терористи вдарили по Харкову. За інформацією Терехова, перший ворожий удар прийшовся по Холодрогірському району. Там виникла пожежа. Вдруге окупанти вдарили по Салтівському району, а саме по навчальному закладу.

Також у Харкові внаслідок атаки російського ударного безпілотника загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Ворог завдав удару по складській будівлі поштового відділення, спричинивши масштабну пожежу.