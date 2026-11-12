Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Працівники Прифронтових Громад Мають Отримати Особливий Статус І Додаткові Соціальні Гарантії – Терехов

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Працівники Прифронтових Громад Мають Отримати Особливий Статус І Додаткові Соціальні Гарантії – Терехов

«Люди, які продовжують працювати на прифронтових територіях, заслуговують на особливий статус»

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов виступає за запровадження особливого статусу для фахівців, які забезпечують життєдіяльність прифронтових громад в умовах війни.

АПМГ пропонує, зокрема, зараховувати один рік роботи на відповідних територіях за два роки страхового стажу. Відповідний законопроєкт, напрацьований спільно з народними депутатами – представниками МФО «Прифронтові території», вже зареєстрований у Верховній Раді. Про це Ігор Терехов заявив під час зустрічі із соціальними працівниками Харкова.

«Люди, які продовжують працювати на прифронтових територіях, заслуговують на особливий статус. Це справедливий підхід до тих, хто щодня працює в умовах небезпеки й забезпечує життєдіяльність громад. І в цьому суть нашого законопроєкту», – наголосив Ігор Терехов.

Йдеться про соціальних працівників, медиків, учителів, енергетиків, працівників комунальних підприємств та інших фахівців, від яких залежить доступ людей до базових послуг. Попри постійні обстріли та безпекові загрози, вони залишаються на своїх робочих місцях і продовжують допомагати людям.

Зазначимо, що ініціатива стосується не лише тих, хто продовжує працювати на цих територіях сьогодні, а й усіх, хто виконував таку роботу від початку повномасштабного вторгнення – зокрема приїжджав на прифронтові території у відрядження або працював вахтовим методом, навіть якщо згодом залишив ці території.

Ігор Терехов окремо подякував соціальним працівникам за їхню щоденну роботу та відданість людям.

«Я чудово розумію, наскільки важка ваша щоденна робота і наскільки вона відрізняється від роботи колег у тилових регіонах. Хочу подякувати вам за те, що не залишили людей, продовжуєте надавати їм допомогу. Ви даєте людям головне – можливість жити. Без вас багато хто просто не мав би такої можливості», — сказав він.

Окрім особливого статусу для працівників прифронтових територій, Асоціація виступає за підвищення основних соціальних стандартів. Зокрема, пропонує встановити мінімальну заробітну плату на рівні щонайменше 10 тис. грн, мінімальну пенсію – 6 тис. грн, а прожитковий мінімум – 7,6 тис. грн.

«Ми пропонуємо підвищити мінімальну заробітну плату щонайменше до 10 тисяч гривень, мінімальну пенсію – до 6 тисяч, а прожитковий мінімум встановити на рівні 7600 гривень. Адже чудово розуміємо, що прожити на пенсію у 3,5 тисячі гривень сьогодні практично неможливо, коли ліки та продукти харчування постійно дорожчають», — зазначив Ігор Терехов.

Також АПМГ пропонує знизити ПДВ на основні продукти харчування до 5%, а на лікарські засоби – із 7% до 5%. Серед пріоритетів – збереження аптечної мережі та розширення доступу населення до програми «Доступні ліки».

За словами голови АПМГ, посилення соціального захисту потребує системних рішень і належного фінансування з державного бюджету. Можливості окремих громад обмежені, тому підвищення соціальних стандартів і підтримка тих, хто працює в умовах війни, мають стати загальнодержавним пріоритетом.

Асоціація прифронтових міст та громад, яка об’єднує понад 360 громад і міст із 12 областей України, продовжує відстоювати ці пропозиції у взаємодії з Урядом та Верховною Радою.

Теги: українці місто Ігор Терехов громада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава української дипломатії наголосив, що Київ готовий припинити вогонь на всьому фронті, якщо Росія піде на такий самий крок
Україна готова припинити вогонь на всіх ділянках фронту, – Сибіга
31 жовтня, 23:33
Меморіал «Гірка пам’ять дитинства» у Шарлоттауні на острові Принца Едварда
У Канаді відкрили перший в Атлантичному регіоні меморіал Голодомору
28 жовтня, 00:25
Медики попереджають про випадки одночасного зараження кількома вірусами, а постачання вакцин проти грипу затримується
Захворюваність на ГРВІ зростає: лікарі назвали особливість нового сезону
27 жовтня, 15:41
Інформація про стан потерпілих та інші наслідки російської атаки уточнюється
Росія атакувала Харків реактивним дроном: є загиблий та четверо постраждалих
25 жовтня, 01:49
Російський диктатор видав нову заяву про «один народ»
Путін знову заявив, що українці й росіяни «один народ» і згадав... генетичні дослідження
22 жовтня, 22:05
До розслідування також залучили Службу військової контррозвідки Польщі
У Польщі затримано курсанта з України за підозрою у шпигунстві
19 жовтня, 18:24
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
Картонкове дежавю: навіщо дорослі знову виводять дітей на майдан?
18 жовтня, 18:07
Закриття підприємств і безробіття. Асоціація прифронтових громад звернулася до прем’єра
Закриття підприємств і безробіття. Асоціація прифронтових громад звернулася до прем’єра
15 жовтня, 13:45
Метеорний потік Оріоніди у 2026 році досягне свого піку в ніч із 21 на 22 жовтня
Українці зможуть спостерігати пік метеорного потоку Оріоніди: названо дату
13 жовтня, 03:33

Суспільство

Працівники Прифронтових Громад Мають Отримати Особливий Статус І Додаткові Соціальні Гарантії – Терехов
Працівники Прифронтових Громад Мають Отримати Особливий Статус І Додаткові Соціальні Гарантії – Терехов
Де найчастіше порушують мовний закон в Україні: заява омбудсменки
Де найчастіше порушують мовний закон в Україні: заява омбудсменки
Нардепка звинуватила Залужного у брехні про звільнення Херсона
Нардепка звинуватила Залужного у брехні про звільнення Херсона
Рятував життя бійців під обстрілами. Згадаймо військового хірурга Артема Багрія
Рятував життя бійців під обстрілами. Згадаймо військового хірурга Артема Багрія
Безгін пояснив, які витрати громад вважає доцільними
Безгін пояснив, які витрати громад вважає доцільними
Графіки відключення світла 11 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 11 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
121K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
112K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua