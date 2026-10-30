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Борги на балансуючому ринку залишають енергетиків без грошей на відновлення – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Борги на балансуючому ринку залишають енергетиків без грошей на відновлення – експерт

Борги перед учасниками балансуючого ринку гальмують будівництво нової генерації – Прокіп

Зростання боргів перед учасниками балансуючого ринку позбавляє енергетичні компанії коштів, необхідних для відновлення після російських обстрілів, та стримує будівництво нових електростанцій. Про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, протягом останнього року боргова проблема лише загострилася, а заборгованість значно перевищує показники початку 2026 року.

«Інша проблема – це борги балансуючого ринку. Це проблема, яка лише посилюється за останній рік. Нові числа про борги, вони вже значно перевищують те, що на початок 2026-го року», – зазначив Прокіп.

Експерт наголосив, що через неплатежі енергетичні компанії не отримують необхідних коштів саме тоді, коли мають витрачати значні ресурси на ремонти пошкоджених об'єктів. Водночас борги стримують інвесторів від будівництва нових потужностей, які могли б посилити енергосистему.

«З одного боку, це бар'єр для будівництва нової генерації; з іншого боку, це проблема ліквідності для компаній, які в умовах обстрілів потребують коштів для відновлення», – пояснив Прокіп.

Раніше віцепрезидент із питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець заявляв, що борги «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку залишають компанії без коштів для нормальної роботи та відлякують інвесторів. За його словами, накопичення заборгованості свідчить про недосконалість державного регулювання, яке необхідно переглянути.

Теги: енергетика борг

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