Як зупинити виїзд людей з України? Мер Харкова дав рецепт

Ігор Терехов: «Якщо хочемо зберегти українців, нам потрібно будувати житло»

Україні потрібні нові стандарти будівництва, багатовекторна модель фінансування відновлення та законодавчі рішення, які дозволять розпочинати будівництво вже зараз.. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов під час міжнародної конференції, організованої Групою Світового банку та профільним Міністерством.

«Якщо ми не будемо будувати, особливо на прифронтових територіях, то втратимо людей, економіку і життя на цих територіях. Моє глибоке переконання – починати потрібно вже сьогодні. Нам потрібно знайти модель фінансування, завершити проєктні роботи й мати готові рішення, які можна втілювати в життя. Це економіка, це життя людей. Якщо ми хочемо зберегти українців, повернути наших людей з Європи та інших країн, нам потрібно будувати житло», – підкреслив Терехов.

Асоціація прифронтових міст та громад виступає за формування системного підходу до житлового будівництва у прифронтових громадах. Серед ключових питань – доступне та соціальне житло, механізми його фінансування, залучення державних і міжнародних ресурсів, а також нові вимоги до безпеки та автономності будівель.

За словами Терехова, війна докорінно змінила вимоги до житлового будівництва та міської інфраструктури.

«Сьогодні неможливо просто відбудовувати будинки за старими нормами. Війна висуває зовсім інші вимоги до будівництва. Кожен новий об’єкт має бути безпечним і відповідати реаліям, у яких живуть наші люди», – зазначив він.

Ігор Терехов також наголосив, що законодавчі рішення мають не лише ухвалюватися, а реально працювати.

«Недостатньо просто ухвалити законодавчий акт на рівні уряду чи Верховної Ради. Потрібно зробити так, щоб він не залишився на папері, а працював на людину. Це принципово важливо для житлової політики, соціального та муніципального житла», – сказав голова Асоціації прифронтових міст та громад.

Окремо він підкреслив необхідність багатоканального фінансування відбудови. Воно має об’єднувати ресурси місцевих бюджетів, держави, міжнародних партнерів і грантові можливості. Самостійно громади не зможуть забезпечити масштабне відновлення житла, шкіл, дитячих садків та інфраструктури.

Під час конференції Харків представив проєкт відновлення Північної Салтівки, розроблений у межах роботи над генеральним планом міста спільно з Фундацією Нормана Фостера. Він передбачає нове житло, дитячий садок з укриттям, простори для бізнесу, безбар’єрність, енергоефективність та підземний захисний простір на 2200 осіб.