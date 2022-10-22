Хлопчик зі Львова наспівав понад мільйон гривень на ЗСУ (відео)

На зібрані кошти закупили авто, дрони, прилади нічного бачення та інше спорядження для наших воїнів

Восьмирічний львівський волонтер Юрій Напора своїм співом встиг зібрати понад 1 млн грн для ЗСУ, повідомляє управління молоді та спорту Львівської ОВА.

На зібрані кошти закупили авто, дрони, прилади нічного бачення та інше спорядження для наших захисників.

Волонтерські виступи Юрчика із його батьком розпочались у серпні у Мостиськах, де їм вдалось зібрати 23 305 гривень на потреби ЗСУ. Коли готували сюжет, хлопчик зібрав 780 тис. для ЗСУ. Проте на момент публікації сума вже перевищила 1 млн гривень.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.