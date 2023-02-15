Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Трибу з Вінниччини

Чоловік боронив Україну вдруге: у 2014 році він воював на Сході

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Трибу.

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Під Соледаром на Донеччині, отримавши несумісні із життям поранення під час артилерійського обстрілу, загинув військовий із Вінниччини Олександр Триба. Герою був 41 рік.

Чоловік проживав у місті Жмеринка. Олександр працював зварювальником, а 25 лютого пішов до військкомату.

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У перші ж дні широкомасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни він вирішив, що боронитиме Україну та, взявши до рук зброю, став до лав Збройних сил.

Олександр Триба воював на Донеччині фото з відкритих джерел

Досвідчений військовий, який ще з початку війни у 2014 році давав відсіч ворогові на сході України, у складі 61-ї окремої механізованої бригади виконував завдання бойового медика. Під час стрілецького бою під Соледаром Олександр потрапив під артилерійський обстріл, у результаті якого отримав осколкове поранення голови й загинув.

«Він дуже хотів усім нам кращого майбутнього», – з болем згадує його дружина Юлія.