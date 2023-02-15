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Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Трибу з Вінниччини

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо Олександра Трибу з Вінниччини
Олександр Триба віддав життя за Батьківщину
фото з відкритих джерел

Чоловік боронив Україну вдруге: у 2014 році він воював на Сході

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Трибу.

Під Соледаром на Донеччині, отримавши несумісні із життям поранення під час артилерійського обстрілу, загинув військовий із Вінниччини Олександр Триба. Герою був 41 рік.

Чоловік проживав у місті Жмеринка. Олександр працював зварювальником, а 25 лютого пішов до військкомату.

У перші ж дні широкомасштабного вторгнення російських військ на територію нашої країни він вирішив, що боронитиме Україну та, взявши до рук зброю, став до лав Збройних сил.

Олександр Триба воював на Донеччині
Олександр Триба воював на Донеччині
фото з відкритих джерел

Досвідчений військовий, який ще з початку війни у 2014 році давав відсіч ворогові на сході України, у складі 61-ї окремої механізованої бригади виконував завдання бойового медика. Під час стрілецького бою під Соледаром Олександр потрапив під артилерійський обстріл, у результаті якого отримав осколкове поранення голови й загинув.

«Він дуже хотів усім нам кращого майбутнього», – з болем згадує його дружина Юлія.

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Теги: пам'ять військові Україна

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