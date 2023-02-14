Хвилина мовчання: згадаймо найвідомішого вівчара Михайла Кознюка

На фронті загинув хлопець із Прикарпаття, який став популярним завдяки унікальній місцевій говірці

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Кознюка.

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На війні загинув вівчар Михайло Кознюк, який став відомий завдяки відео, де він натхненно розповідав про свою роботу на місцевому діалекті. Про загибель бійця повідомили у Верховинській селищній раді.

Михайло народився у селі Буковець на Прикарпатті. Хлопець пішов на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року. Він служив головним сержантом 2-ї гірсько-штурмової роти.

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12 лютого 2023-го року на Донеччині Михайло отримав важкі поранення, спричинені ворожим артилерійським обстрілом. Від ран боєць загинув.

Військовому було 26 років. У нього залишилися батьки.

Після популярного інтерв’ю у Михайла з’явилося чимало шанувальників. Відео з хлопцем набрало майже 2 млн переглядів. Глядачі оцінили не тільки його говірку, але й щирість, працьовитість та любов до рідної землі.