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Хвилина мовчання: згадаймо найвідомішого вівчара Михайла Кознюка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо найвідомішого вівчара Михайла Кознюка
Михайло Кознюк прославився відданістю професії та особливим діалектом
колаж із відкритих джерел

На фронті загинув хлопець із Прикарпаття, який став популярним завдяки унікальній місцевій говірці

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Кознюка.

На війні загинув вівчар Михайло Кознюк, який став відомий завдяки відео, де він натхненно розповідав про свою роботу на місцевому діалекті. Про загибель бійця повідомили у Верховинській селищній раді.

Михайло народився у селі Буковець на Прикарпатті. Хлопець пішов на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року. Він служив головним сержантом 2-ї гірсько-штурмової роти.

12 лютого 2023-го року на Донеччині Михайло отримав важкі поранення, спричинені ворожим артилерійським обстрілом. Від ран боєць загинув.

Військовому було 26 років. У нього залишилися батьки.

Після популярного інтерв’ю у Михайла з’явилося чимало шанувальників. Відео з хлопцем набрало майже 2 млн переглядів. Глядачі оцінили не тільки його говірку, але й щирість, працьовитість та любов до рідної землі.

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Теги: пам'ять війна військові

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