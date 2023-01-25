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Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2
фото ілюстративне

На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу

Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів. Про це йдеться у заяві на сайті уряду.

Також в уряді ФРН підтвердили, що Німеччина відправить Україні одну роту танків Leopard 2 (14 одиниць) з власних запасів.

«Канцлер Олаф Шольц оголосив у середу на засіданні уряду, що Німеччина і надалі посилюватиме свою військову підтримку Україні. Він повідомив, що Федеральний уряд прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків «Леопард-2». Це результат інтенсивних консультацій з найближчими європейськими та міжнародними партнерами Німеччини», – йдеться у заяві.

Зазначається, що мета союзників - швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України.

На першому етапі Німеччина надасть роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Інші європейські партнери в свою чергу передадуть танки Leopard-2. Підготовка українських екіпажів має розпочатися найближчим часом у Німеччині. На додаток до навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та технічне обслуговування систем.

Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

Також повідомлялося, що Швеція не виключає передачу Україні танків Stridsvagn 122.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну. 

Теги: Німеччина Україна танки

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