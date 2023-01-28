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Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
Російська окупаційна влада продовжує активізувати зусилля з інтеграції окупованих територій
фото з відкритих джерел

Диктатор спробує повернути ініціативу на фронті, аби зупинити нинішні успіхи України

Російський диктатор Володимир Путін у найближчі пів року спробує здійснити рішучу стратегічну дію, найімовірніше, в Луганській області або ж у районі Вугледара на заході від Донецька. Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що таким чином диктатор спробує повернути ініціативу на фронті, аби зупинити нинішні успіхи України, досягнуті під час військових операцій.

«Вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або російська оборонна операція для зупинки українського контрнаступу», – мовиться у звіті ISW.

Фахівці вказують, що недавні наземні атаки окупантів у Запорізькій області можуть бути спрямовані на розосередження українських сил і створення умов для наступу на Луганськ.

Також РФ передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі в Луганську область.

«Російські мілблогери також дедалі частіше списують ідею повторної атаки на Київ як інформаційну операцію та припускають, що найбільш ймовірною ціллю російського наступу буде східна Україна або сусідня Харківська область», – розповідають в Інститут вивчення війни.

Як пояснюють аналітики, новий наступ РФ навряд чи буде спрямований на північну частину України. Немає ознак того, що окупанти формують ударні групи в Білорусі. Окрім цього, росіяни здебільшого використовують білоруську інфраструктуру та навчальний потенціал для тренувальних ротацій.

Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки фото 1

Головні висновки ISW:

  • Кремль підтвердив, що Путін здійснює превентивне помилування засуджених, які беруть участь у російських операціях в Україні.
  • Розслідування російського опозиційного видання підтвердило, що російська влада депортує дітей з окупованої Херсонської області до окупованого Криму.
  • Російське військове командування, ймовірно, намагається обмежити висвітлення військовими блогерами подій на фронті, щоб відновити контроль над російським інформаційним простором напередодні нового наступу. Ці обмеження, якщо вони заплановані, ймовірно, є частиною зусиль начальника російського генерального штабу Валерія Герасимова, спрямованих на професіоналізацію збройних сил РФ.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції під Кремінною 26 та 27 січня.
  • Окупанти продовжували наземні атаки навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.
  • Російські джерела не повідомляють, що російські війська продовжували локальні наступальні операції в Запорізькій області 27 січня.
  • Чиновники РФ заявили, що призовний вік не зміниться під час майбутнього весняного призову 2023 року.
  • Російська окупаційна влада продовжує активізувати зусилля з інтеграції окупованих територій у російські правові та адміністративні структури.

Раніше розвідка повідомила, що Кремль готує інформаційну спецоперацію проти керівництва України .

Теги: розвідка окупанти путін Україна Луганськ влада помилування диктатор наступ росіяни війна

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