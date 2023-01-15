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Військовий підірвав гранату на території частини в Білгородській області, є загиблі і поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий підірвав гранату на території частини в Білгородській області, є загиблі і поранені
Вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові
фото з відкритих джерел

Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа

У Білгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Військовий підірвав гранату на території частини в Білгородській області, є загиблі і поранені фото 1

Вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. За попередніми даними, один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5.

Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа. Його загасили пожежники.

Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат

Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.

До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.

Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.

До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.

Теги: пожежа вибух військові боєприпаси росія

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