Військовий підірвав гранату на території частини в Білгородській області, є загиблі і поранені
Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа
У Білгородській області військовослужбовець підірвав гранату на території частини. Загинули троє військових, ще щонайменше 10 постраждали. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. За попередніми даними, один із військовослужбовців підірвав гранату РГД-5.
Через вибух у будівлі здетонували боєприпаси та почалася пожежа. Його загасили пожежники.
Нагадаємо, у селищі Магдагачі Амурської області невідомі підпалили військкомат.
Також 9 січня невідомі підпалили військкомат в Іркутській області.
До цього, невідомі підпалили військкомат у Саратовській області.
Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти війни. Ймовірно, це прозріння якось пов'язане з прильотом «Хаймарса» до казарми з мобілізованими з Самарської області, який стався 1 січня.
До слова, у Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.
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