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Посадовець Міноборони, якого підозрюють у зв'язках з РФ, подав у відставку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовець Міноборони, якого підозрюють у зв'язках з РФ, подав у відставку
Саме від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна
фото з відкритих джерел

Резніков поки не розглядав заяву, оскільки перебуває у відрядженні

Олександр Лієв, який з літа 2022-го року обіймає посаду т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у Міноборони України, написав заяву на звільнення. Про це він повідомив «Цензор.Нет».

«Я вчора написав йому повідомлення, в якому попросив прийняти мою відставку і сьогодні написав заяву», – розповів Лієв.

Зазначається, що Резніков поки не розглядав заяву, оскільки перебуває у відрядженні.

Нагадаємо, Міноборони знову потрапило у центр скандалу – оприлюднено раніше невідомі факти про Олександра Лієва.

Стало відомо, що саме від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є всі координати виробництв в Україні. Крім того, він від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами щодо оснащення ЗСУ сучасною зброєю. А найголовніше – посадовець народився  у Росії, і навіть підтримав анексію Криму. 

Також за словами голови Центру продидії корупції Віталія Шабуніна, у 2014 році, за часів окупації Криму Росією, Олександр Лієв в інтерв'ю «Громадському» закликав Київ «почути Крим» і «легалізувати референдум» за його статус.

До цього, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Теги: Міноборони Олексій Резніков Україна росія

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