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Китайський бізнес пішов на співпрацю з окупантами в Україні

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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Китайський бізнес пішов на співпрацю з окупантами в Україні
Олена Фєтісова та Андрій Діхтяренко під час презентації дослідження «Реальної газети»
фото: glavcom.ua

Дослідники виявили постачання китайського обладнання для промислових об’єктів на захоплених територіях

Китайські компанії постачають промислове обладнання на тимчасово окуповані території України, зокрема для вугільної промисловості та видобутку щебеню. Про це Андрій Діхтяренко, Олена Фєтісова та Софія Діхтяренко розповіли під час презентації дослідження «Реальної газети», присвяченому висвітленню окупації України в китайських медіа та зв’язкам Китаю з окупованими територіями, передає «Главком».

За даними дослідників, китайське обладнання використовують, зокрема, на шахті «Білоріченська» на Луганщині та кар'єрі з видобутку щебеню поблизу села Мирне на Донеччині. У випадку шахти йдеться про постачання механізованого кріплення, виготовленого за китайськими технологіями, а також навчання працівників роботі з ним. На кар’єрі використовують обладнання китайських виробників для подрібнення та сортування будівельних матеріалів.

Також російські окупаційні адміністрації використовують контакти з китайським бізнесом і медійниками, щоб створювати враження підтримки з боку Пекіна. Водночас дослідники наголошують, що такі контакти не означають офіційного визнання окупації Китаєм. Пекін публічно декларує повагу до територіальної цілісності України та не визнає анексії захоплених Росією українських територій.

Окремим інструментом впливу стала інформаційна кампанія. За спостереженнями авторів дослідження, окупаційні медіа нерідко подають зустрічі з китайськими підприємцями, поїздки до Китаю та анонси майбутніх проєктів як доказ масштабної співпраці. Водночас частина таких заяв не підтверджується реальними результатами. Наприклад, анонсовану школу з вивчення китайської мови в Луганську, яку планували відкрити у 2025 році, дослідникам не вдалося підтвердити як реалізований проєкт.

Дослідники також виявили відмінності між офіційними китайськими медіа та неофіційним китайськомовним інформаційним середовищем. Офіційні медіа не визнають російської анексії, однак часто посилаються на російські джерела, коли повідомляють про бойові дії та події на окупованих територіях. У неофіційному середовищі трапляються матеріали, які відтворюють російські пропагандистські наративи, зокрема виправдовують окупацію.

Автори дослідження зазначають, що Китай не діє як єдиний централізований учасник цих процесів: контакти часто виникають на рівні окремих компаній, регіонів і медійників. Китайський бізнес шукає нові ринки, зокрема ті, що відкрилися після виходу західних виробників із Росії. Однак реальні економічні контакти та пропагандистські заяви про нібито масштабну підтримку Китаю потрібно розрізняти.

Російська пропаганда обіцяє, що китайські інвестори нібито відновлять промисловість на тимчасово окупованих територіях України та створять там робочі місця.

Як раніше писав «Главком», китайські приватні компанії постачають обладнання підприємствам на окупованих територіях України та розглядають можливість розвивати там виробництво.

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Теги: росія пропаганда Китай окуповані території

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