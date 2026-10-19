Зеленський розкрив деталі нічної атаки: Росія застосувала 16 балістичних ракет

Президент заявив, що Україна знову не отримала попередження від партнерів про балістичні удари

У ніч проти 19 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль балістичних ударів по Києву та Київській області, а також атакували інші регіони України понад двома сотнями безпілотників. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що протягом ночі Росія застосувала 16 балістичних ракет. За його словами, атака була цілеспрямовано спрямована проти столиці та Київщини, а українська сторона знову не отримала попередження від міжнародних партнерів. «Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів», – заявив Зеленський.

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фото: ДСНС; Національна поліція України

Основними цілями російських ударів стали енергетичні об'єкти та інфраструктура. Водночас пошкоджень зазнали цивільні будівлі, зокрема медична клініка, школа, станція метрополітену та звичайні житлові будинки.

Окрім балістичних ракет, російські війська застосували понад 200 безпілотників різних типів, серед яких були й реактивні «шахеди». За словами президента, атаки охопили території від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини й Одещини.

Вночі та вранці під ударами опинилися енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Загалом за одну ніч пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури. Через наслідки російських атак щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. На місцях пошкоджень працюють ремонтні бригади, які займаються відновленням електропостачання.

Президент також повідомив про загиблих і поранених унаслідок російських ударів. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та запевнив, що постраждалим надають необхідну допомогу.

Окрему увагу Зеленський приділив реакції міжнародних партнерів на продовження російських атак. Він наголосив, що Україна позитивно сприймала всі спроби дипломатичного врегулювання війни та погоджувалася на пропозиції припинення вогню.

Водночас, за словами глави держави, Росія продовжує відповідати на дипломатичні ініціативи ракетними та безпілотними ударами. «Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що міжнародні партнери вже особисто стикалися з відмовами російської сторони від пропозицій, спрямованих на припинення бойових дій.

На цьому тлі президент розкритикував рішення, які обмежують оборонні можливості України, водночас створюючи сприятливіші умови для Росії. «Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів», – наголосив Зеленський.

На переконання глави держави, війна триває через російські удари та прагнення Кремля затягувати бойові дії. Він закликав партнерів визнавати Росію агресором і допомагати Україні захищати життя людей.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це рух поїздів червоною лінією метро вранці організовано між станціями «Академмістечко» та «Дарниця» відповідно до графіка.

Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід для пасажирів. На місці пошкоджень працюють фахівці, які займаються відновленням колій та кабельної мережі метрополітену.

У Київському метрополітені зазначили, що про відновлення повноцінного руху поїздів усією червоною лінією повідомлять додатково.