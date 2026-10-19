Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розкрив деталі нічної атаки: Росія застосувала 16 балістичних ракет

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розкрив деталі нічної атаки: Росія застосувала 16 балістичних ракет
Понад 200 дронів і 16 балістичних ракет атакували Україну
фото: Національна поліція України

Президент заявив, що Україна знову не отримала попередження від партнерів про балістичні удари

У ніч проти 19 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль балістичних ударів по Києву та Київській області, а також атакували інші регіони України понад двома сотнями безпілотників. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що протягом ночі Росія застосувала 16 балістичних ракет. За його словами, атака була цілеспрямовано спрямована проти столиці та Київщини, а українська сторона знову не отримала попередження від міжнародних партнерів. «Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів», – заявив Зеленський.

5 фото
На весь екран
фото: ДСНС; Національна поліція України

Основними цілями російських ударів стали енергетичні об'єкти та інфраструктура. Водночас пошкоджень зазнали цивільні будівлі, зокрема медична клініка, школа, станція метрополітену та звичайні житлові будинки.

Окрім балістичних ракет, російські війська застосували понад 200 безпілотників різних типів, серед яких були й реактивні «шахеди». За словами президента, атаки охопили території від Харківщини та Дніпровщини до Волині, Рівненщини й Одещини.

Вночі та вранці під ударами опинилися енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Загалом за одну ніч пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури. Через наслідки російських атак щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. На місцях пошкоджень працюють ремонтні бригади, які займаються відновленням електропостачання.

Президент також повідомив про загиблих і поранених унаслідок російських ударів. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та запевнив, що постраждалим надають необхідну допомогу.

Окрему увагу Зеленський приділив реакції міжнародних партнерів на продовження російських атак. Він наголосив, що Україна позитивно сприймала всі спроби дипломатичного врегулювання війни та погоджувалася на пропозиції припинення вогню.

Водночас, за словами глави держави, Росія продовжує відповідати на дипломатичні ініціативи ракетними та безпілотними ударами. «Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що міжнародні партнери вже особисто стикалися з відмовами російської сторони від пропозицій, спрямованих на припинення бойових дій.

На цьому тлі президент розкритикував рішення, які обмежують оборонні можливості України, водночас створюючи сприятливіші умови для Росії. «Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів», – наголосив Зеленський.

На переконання глави держави, війна триває через російські удари та прагнення Кремля затягувати бойові дії. Він закликав партнерів визнавати Росію агресором і допомагати Україні захищати життя людей.

Нагадаємо, внаслідок масованого російського обстрілу Києва пошкоджено наземну станцію метрополітену, колії та кабельну мережу. Через це рух поїздів червоною лінією метро вранці організовано між станціями «Академмістечко» та «Дарниця» відповідно до графіка.

Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід для пасажирів. На місці пошкоджень працюють фахівці, які займаються відновленням колій та кабельної мережі метрополітену.

У Київському метрополітені зазначили, що про відновлення повноцінного руху поїздів усією червоною лінією повідомлять додатково.

Читайте також:

Теги: Київ росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі російські війська в рамках своєї літньо-осінньої кампанії 2026 року проводять Слов'янсько-Краматорську наступальну операцію
Росія готує нові штурмові дивізії. На що розраховує Кремль
6 жовтня, 11:11
Під удар потрапило одне з підприємств з іноземними інвестиціями
Житомир: росіяни вдарили по підприємству з іноземними інвестиціями (відео)
22 вересня, 17:32
За участь у збройному конфлікті за кордоном білоруський кримінальний кодекс передбачає до семи років ув'язнення
Кремль масово вербує білорусів на війну
27 вересня, 05:11
ЄС запровадив санкції проти 10 фізичних осіб та 17 організацій через їхню причетність до незаконної депортації українських дітей
ЄС запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей
28 вересня, 14:32
США пропонували Росії декілька вигідних економічних проектів, якшо Кремль погодиться закінчити війну
Кремль обурений вимогами США стосовно завершення війни
1 жовтня, 13:39
Зеленський зазначив, що місцем проведення зустрічі можуть стати Об’єднані Арабські Емірати
США пропонують Україні та Росії сісти за стіл переговорів до кінця жовтня
4 жовтня, 18:36
Рої Розенбліт пояснив, чому Ізраїль досі підтримує дипломатичний канал із Росією
Новий посол Ізраїлю в Україні пояснив своє ставлення до Росії
8 жовтня, 10:45
Трамп: Путін хоче заключити угоду
Трамп заявив, що Путін хоче заключити угоду більше, ніж Зеленський
13 жовтня, 00:35
Знищено чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34, ще два літаки цього типу уражено
Зеленський заявив про знищення літаків РФ, готових атакувати Україну
15 жовтня, 14:43

Події в Україні

Зеленський розкрив деталі нічної атаки: Росія застосувала 16 балістичних ракет
Зеленський розкрив деталі нічної атаки: Росія застосувала 16 балістичних ракет
Окупанти атакували Львівщину: уламки пошкодили будинки
Окупанти атакували Львівщину: уламки пошкодили будинки
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2026 року
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua