Смерть працівниці лабораторії від чуми. Рубіо звернувся до РФ

Рубіо наголосив, що Вашингтон пильно стежить за інцидентом у РФ

Держсекретар США: Росія, очевидно, зобов’язана надати світові більше інформації

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Рубіо, Вашингтон дуже уважно стежить за цим інцидентом. «Я вважаю, що Росія, очевидно, зобов’язана надати світові більше інформації», – наголосив він.

Державний секретар зазначив, що у США є «заходи», якими можна допомогти Росії, якщо ситуація виявиться серйознішою, ніж це визнавалося досі, але перед тим, як втрутитися, необхідно отримати більше інформації.

«Ми дуже пильно стежимо за ситуацією, година за годиною», – додав Рубіо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іркутській області Росії після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту госпіталізували 189 людей, які контактували з нею. Загалом було встановлено 197 потенційних контактних осіб. Російські медіа повідомляли, що жінка померла від легеневої чуми, однак офіційно цю інформацію російська влада не підтвердила.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа стежить за повідомленнями про ймовірний випадок чуми та карантинні заходи в Іркутській області. Представник Білого дому заявив, що Вашингтон оцінює ситуацію та можливі варіанти дій.

Як повідомлялося, сибірська протичумна лабораторія, де нещодавно стався резонансний інцидент, могла займатися розробкою вакцини від чуми для російських військовослужбовців. Таке припущення висловив професор кафедри мікробного патогенезу Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Брендан Рен.