Вільнюс готовий взяти на себе витрати на створення американської військової бази

У Москві заявили, що посилення військової присутності НАТО нібито суперечить заявам Вашингтона про зниження напруженості

Росія розцінює як ескалацію можливе розміщення додаткових військових контингентів НАТО, зокрема американських військ, у країнах Балтії. У Москві заявили, що такі кроки нібито суперечать заявленому прагненню США знизити напруженість у Європі. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова під час брифінгу, пише «Главком».

«Потенційне розміщення додаткових натовських контингентів, зокрема американських військ, і створення відповідної військової інфраструктури в Балтії однозначно розцінюємо як ескалацію», – сказала Захарова.

За її словами, Москва вважає такі плани несумісними із заявами Вашингтона про пошук дипломатичних і політичних шляхів для зниження напруженості в Європі. Представниця російського МЗС також звинуватила НАТО у нібито прискореній мілітаризації територій поблизу російських кордонів. Ці твердження є позицією російської сторони.

Заява Захарової пролунала на тлі обговорення можливого посилення американської військової присутності в Балтії. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне пропозицію Литви щодо створення постійної американської військової бази в країні.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Вільнюс готовий взяти на себе витрати на створення такої бази, якщо Вашингтон ухвалить відповідне політичне рішення. Наразі США вже мають у Литві близько тисячі військовослужбовців, які перебувають там у межах ротаційної присутності.