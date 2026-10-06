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Путін дозволив великому європейському банку продати активи в Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін дозволив великому європейському банку продати активи в Росії
UniCredit продасть частину бізнесу в Росії
фото: Reuters

Покупцем частини бізнесу має стати інвестор з ОАЕ, однак повністю залишати російський ринок італійська група не планує

Російський диктатор Володимир Путін дозволив реорганізувати російський дочірній банк італійської групи UniCredit та продати новостворену структуру. Це відкриває шлях до запланованої передачі частини бізнесу інвестору з Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Відповідний указ Путіна було оприлюднено 5 жовтня на урядовому сайті РФ. Без президентського дозволу провести такі операції було неможливо через російські обмеження щодо угод з активами інвесторів із країн, які Москва зарахувала до так званих «недружніх».

UniCredit тривалий час входив до числа найбільших західних банків на російському ринку разом з австрійським Raiffeisen та угорським OTP. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну італійська група продовжила працювати в РФ.

Водночас європейські регулятори тиснули на UniCredit, домагаючись скорочення його присутності на російському ринку. Місцева дочірня структура банку обслуговує як приватних клієнтів, так і компанії.

Про попередню домовленість щодо продажу частини російського бізнесу UniCredit оголосив у травні. Покупцем має стати приватний інвестор з Об'єднаних Арабських Еміратів, якого група описала як учасника ринку з усталеною репутацією. Його ім'я не розкрили.

Домовленість не мала зобов'язального характеру, а вартість потенційної угоди банк не повідомив. За представленою схемою російський бізнес UniCredit мають розділити на дві частини. Платіжний підрозділ залишиться повністю у власності італійської групи, тоді як решту активів придбає інвестор з ОАЕ.

Таким чином, UniCredit навіть після продажу частини активів збереже присутність у Росії через платіжні операції. У травні банк називав першу половину 2027 року очікуваним терміном завершення продажу. Реалізацію плану він пов'язував з отриманням усіх необхідних дозволів.

Схожий дозвіл у вересні 2023 року отримав інший італійський банк – Intesa Sanpaolo. Однак відтоді він так і не припинив зв'язків із Росією. На відміну від UniCredit, його діяльність у країні обмежується корпоративним банківським бізнесом.

Вихід іноземних банків із російського ринку також потребує згоди Центрального банку РФ. Через міжнародні санкції такі операції ретельно перевіряють і західні органи влади.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що Росія посилила тиск на європейські компанії, які продовжують працювати на її території. Тоді джерело Reuters у російському уряді не виключило нових заходів проти активів іноземного бізнесу.

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Теги: росія банк Італія

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