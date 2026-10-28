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«Прийдуть китайці». Росія «потішила» жителів окупованих українських територій

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
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«Прийдуть китайці». Росія «потішила» жителів окупованих українських територій
Нова пропаганда Путіна: окуповані території нібито є частиною Росії, а Китай допоможе їм розвиватися
Фото «Главком»

В окупаційних медіа поширюється російська пропаганда про нібито майбутні китайські інвестиції у шахти й заводи

Російська пропаганда обіцяє, що китайські інвестори нібито відновлять промисловість на тимчасово окупованих територіях України та створять там робочі місця. Про це у коментарі «Главкому» розповіла дослідниця «Реальної газети» Олена Фєтісова під час презентації дослідження про китайські наративи щодо окупованих територій.

За словами Фєтісової, в окупаційних медіа пишуть про те, що Китай нібито інвестуватиме у шахти й заводи на захоплених територіях. Водночас у таких повідомленнях навіть не завжди називають конкретних інвесторів.

«Це така обіцянка відбудови, обіцянка прекрасного життя, інвестицій, розквіту в майбутньому. І на цьому ґрунтується пропаганда, пов’язана з Китаєм», – пояснила дослідниця.

Дослідниця зазначила, що пропагандистський акцент змістився від теми формального визнання так званих «ЛНР» і «ДНР» до тверджень, що окуповані території нібито є частиною Росії, а Китай допоможе їм розвиватися.

Зазначимо, Росія продовжує політику заміщення населення на тимчасово окупованих територіях України: створює нестерпні умови для місцевих жителів, витісняє українців із домівок і натомість заохочує переїзд своїх громадян.

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Теги: росія пропаганда Китай промисловість окуповані території

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