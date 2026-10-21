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РФ та Китай розпочали підготовку до спільної місії на Марс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ та Китай розпочали підготовку до спільної місії на Марс
Голова «Роскосмосу» сказав, що до порядку денного російсько-китайських переговорів увійшли спільні дослідження Місяця та Марса
фото: shutterstock

Голова «Роскосмосу»: Ми розпочинаємо спільну марсіанську місію

Росія та Китай розпочинають виготовлення приладів і техніки для спільної марсіанської місії. Про це повідомив голова «Роскосмосу» Дмитро Баканов, передає «Главком».

«Ми розпочинаємо спільну марсіанську місію – виготовлення приладів і техніки для дослідження Марса», – сказав Баканов.

Голова «Роскосмосу» додав, що до порядку денного російсько-китайських переговорів увійшли спільні дослідження Місяця та Марса. Ще один напрямок співпраці – спільне використання сигналів російської навігаційної системи ГЛОНАСС та китайської BeiDou для підвищення точності навігації.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін зустрівся з прем’єром Державної ради Китаю Лі Цяном у Санкт-Петербурзі. Зустріч відбулася одразу після переговорів російського диктатора зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Під час зустрічі Путін заявив, що російсько-китайські відносини успішно та динамічно розвиваються, не залежать від зовнішньої кон’юнктури й не спрямовані проти будь-якої іншої країни.

Водночас Лі Цян зустрівся з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Переговори відбулися в межах контактів між російським і китайським керівництвом.

Теги: космос Китай росія

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