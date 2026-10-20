Китай закликав Україну та Росію до взаємних поступок заради миру

Китай виступив із новим закликом до переговорів між Україною та Росією

У Пекіні назвали головну перешкоду для завершення війни та заявили, що без компромісів і відновлення довіри досягти тривалого миру буде складно

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив про необхідність відновлення діалогу та взаємних поступок для врегулювання війни Росії проти України. На думку китайського дипломата, головною перешкодою на шляху до миру залишається брак довіри між сторонами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ КНР.

Відповідну заяву Ван Ї зробив під час спільної пресконференції зі своєю болгарською колегою Велиславою Петровою-Чамовою у Софії. Під час виступу китайський міністр торкнувся не лише російської війни проти України, а й конфліктів на Близькому Сході.

За його словами, сучасний світ зіткнувся із серйозною проблемою дефіциту довіри, що ускладнює врегулювання міжнародних суперечностей. Ван Ї наголосив, що відновлення переговорів має стати основою для пошуку мирних рішень.

«Довіра є наріжним каменем миру. У сучасному світі найбільшою проблемою є брак довіри. Від «української кризи» до конфліктів на Близькому Сході врегулювання розбіжностей вимагає довіри, а щоб її зміцнити потрібен діалог», – заявив очільник китайського МЗС.

Зазначимо, що китайська влада офіційно використовує формулювання «українська криза» для позначення війни, яку Росія веде проти України.

Ван Ї також повідомив, що питання російського вторгнення та регіональної безпеки обговорювалися під час його зустрічей із болгарським керівництвом.

За словами міністра, Китай як велика держава продовжує докладати дипломатичних зусиль для врегулювання міжнародних конфліктів. Він наголосив, що Пекін закликає всі залучені сторони зберігати готовність до переговорів, виявляти взаєморозуміння та шукати компроміси.

«Китай направив усім сторонам чіткий сигнал: потрібно зберігати тверду впевненість, виявляти наполегливість, вести діалог та консультації, проявляти взаєморозуміння і йти на взаємні поступки, аби відновити довіру та спільними зусиллями будувати мир», – заявив Ван Ї.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кремль запропонував провести тристоронні переговори за участю російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Зустріч планували організувати в листопаді для обговорення завершення війни в Україні, однак участі Володимира Зеленського російська пропозиція не передбачала. Водночас у Міністерстві закордонних справ КНР заявили, що наразі не мають інформації про підготовку такого саміту.