Ключові проблеми України за версією всесвітнього рейтингу «Свобода у світі 2018»

Правозахисники, зокрема, наголошують на нездатності української влади боротися з корупцією на вищих рівнях

Міжнародна правозахисна неурядова організація «Фрідом Хауз» сьогодні, 16 січня, оприлюднилавсесвітній рейтинг «Свобода у світі 2018». Україна отримала стільки ж балів, як і минулого року. Ключовими проблемами у 2017, на думку ФХ, були: [READ_MORE] Корупція. Незважаючи на сильний тиск зі сторони громадянського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правозахисники, зокрема, наголошують на нездатності української влади боротися з корупцією на вищих рівнях

Міжнародна правозахисна неурядова організація «Фрідом Хауз» сьогодні, 16 січня, оприлюднилавсесвітній рейтинг «Свобода у світі 2018». Україна отримала стільки ж балів, як і минулого року. Ключовими проблемами у 2017, на думку ФХ, були:

Корупція. Незважаючи на сильний тиск зі сторони громадянського суспільства, в Україні не вистачає політичної волі для боротьби з нею. Нездатність влади боротися з корупцією на вищих рівнях зменшила популярність уряду та вплинула на певні зусилля з проведення реформ.

Незважаючи на сильний тиск зі сторони громадянського суспільства, в Україні не вистачає політичної волі для боротьби з нею. Нездатність влади боротися з корупцією на вищих рівнях зменшила популярність уряду та вплинула на певні зусилля з проведення реформ. Освітня реформа. Новоприйнятий закон про освіту у 2017 році зустрів шквал критики через положення, згідно яких до 2020-го українська мова має стати першою мовою навчання у більшості державних шкіл. Слабка коаліційна більшість не була спроможна провести ряд інших реформ, які залишаються заблокованими у парламенті частково через опозицію могутніх бізнес-груп та інших особливих інтересів.

Новоприйнятий закон про освіту у 2017 році зустрів шквал критики через положення, згідно яких до 2020-го українська мова має стати першою мовою навчання у більшості державних шкіл. Слабка коаліційна більшість не була спроможна провести ряд інших реформ, які залишаються заблокованими у парламенті частково через опозицію могутніх бізнес-груп та інших особливих інтересів. Обмеження свободи слова. У той час як український медіапростір покращився після зміни влади у 2014, журналісти зіштовхуються з політичним втручанням, а також жорстокістю та залякуванням. У сфері громадянських свобод політичний тиск та напади на журналістів погрожували свободі ЗМІ. Неурядові організації зіткнулись із новими вимогами щодо розкриття інформації.

У той час як український медіапростір покращився після зміни влади у 2014, журналісти зіштовхуються з політичним втручанням, а також жорстокістю та залякуванням. У сфері громадянських свобод політичний тиск та напади на журналістів погрожували свободі ЗМІ. Неурядові організації зіткнулись із новими вимогами щодо розкриття інформації. Війна. Наприкінці року домовленості щодо припинення вогню не спромоглися принести довготривалий мир в українському східному Донбасі, де продовжуються періодичні бої між підтримуваними Росією сепаратистами та українською армією.

Тим же часом Фрідом Хауз позитивно оцінює «реформаційні» спроби українського уряду у 2017 році. У звіті підкреслюється факт дій ВР щодо підвищення самостійності обласних та місцевих організацій, перебудова пенсійної системи, а також покращення роботи лікарень та зменшення їх корумпованості. Ввдзначається також, що влада також зробила спробу посилити загальмований процес оптимізації роботи міністерств.