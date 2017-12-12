Ключові проблеми України за версією всесвітнього рейтингу «Свобода у світі 2018»
- Сьогодні, 15:21
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Правозахисники, зокрема, наголошують на нездатності української влади боротися з корупцією на вищих рівнях
Міжнародна правозахисна неурядова організація «Фрідом Хауз» сьогодні, 16 січня, оприлюднилавсесвітній рейтинг «Свобода у світі 2018». Україна отримала стільки ж балів, як і минулого року. Ключовими проблемами у 2017, на думку ФХ, були:
- Корупція. Незважаючи на сильний тиск зі сторони громадянського суспільства, в Україні не вистачає політичної волі для боротьби з нею. Нездатність влади боротися з корупцією на вищих рівнях зменшила популярність уряду та вплинула на певні зусилля з проведення реформ.
- Освітня реформа. Новоприйнятий закон про освіту у 2017 році зустрів шквал критики через положення, згідно яких до 2020-го українська мова має стати першою мовою навчання у більшості державних шкіл. Слабка коаліційна більшість не була спроможна провести ряд інших реформ, які залишаються заблокованими у парламенті частково через опозицію могутніх бізнес-груп та інших особливих інтересів.
- Обмеження свободи слова. У той час як український медіапростір покращився після зміни влади у 2014, журналісти зіштовхуються з політичним втручанням, а також жорстокістю та залякуванням. У сфері громадянських свобод політичний тиск та напади на журналістів погрожували свободі ЗМІ. Неурядові організації зіткнулись із новими вимогами щодо розкриття інформації.
- Війна. Наприкінці року домовленості щодо припинення вогню не спромоглися принести довготривалий мир в українському східному Донбасі, де продовжуються періодичні бої між підтримуваними Росією сепаратистами та українською армією.
Тим же часом Фрідом Хауз позитивно оцінює «реформаційні» спроби українського уряду у 2017 році. У звіті підкреслюється факт дій ВР щодо підвищення самостійності обласних та місцевих організацій, перебудова пенсійної системи, а також покращення роботи лікарень та зменшення їх корумпованості. Ввдзначається також, що влада також зробила спробу посилити загальмований процес оптимізації роботи міністерств.