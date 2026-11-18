Командир мінометного взводу поліг на Запоріжжі. Згадаймо Олександра Стоянова
У грудні 2023 року захисник був нагороджений відзнакою міністра оборони України «Хрест Десантно-штурмових військ»
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Стоянова.
Молодший лейтенант Олександр Герасимович Стоянов на псевдо Арчі загинув 25 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі села Вербове Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».
Олександр Стоянов народився в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Жив у Одесі. У 2007 році закінчив Національний університет «Одеська політехніка» за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». Ще під час навчання зацікавився 3D візуалізацією. Це було його хобі, яке переросло у справу життя. З 2011 року працював візуалізатором в архітектурному відділі будівельної компанії «Будова», дуже любив свою роботу та був чудовим спеціалістом.
Проте повномасштабна війна змусила чоловіка змінити фах та взяти до рук зброю. Олександр долучився до Збройних сил України. Служив у 82-ій окремій десантно-штурмовій бригаді. Був командиром мінометного взводу. В грудні 2023 року був нагороджений відзнакою міністра оборони України «Хрест Десантно-штурмових військ».
«Мені важко підібрати слова, бо Сашко був найкращим. Найкращим чоловіком, татом, сином, другом. Дуже добрий і дуже чуйний. Відповідальний. Його всі поважали і цінували. Ніколи не мав ні з ким конфліктів. У людях бачив тільки хороше. Завжди допомагав всім, хто до нього звертався. Обожнював свою сім'ю. Обожнював свою роботу. Не ховався від ТЦК. Пішов захищати країну усвідомлено», – розповіла дружина офіцера Юлія.
Поховали воїна на Алеї Слави Західного кладовища міста Одеса.
Вдома на Олександра чекали мама, дружина і син, якому на момент загибелі тата було шість років.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Коментарі — 0