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Кремль зробив заяву про гарантії безпеки для України та РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль зробив заяву про гарантії безпеки для України та РФ
Гарантії безпеки стануть головною темою тристоронньої зустрічі у листопаді
фото: Генштаб ЗСУ

Москва назвала головну тему, з якої готові відновити тристоронні переговори

Москва назвала гарантії безпеки для України та Росії після завершення війни головною темою можливих тристоронніх переговорів за участю Києва, Москви та Вашингтона. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, пише «Главком».

«Головна тема, з якої Москва готова відновити переговори, – побудова системи безпеки для РФ та України після завершення конфлікту», – сказав Ушаков.

Він також прокоментував пропозиції України та європейських країн щодо врегулювання війни. За словами помічника російського президента, спецпосланець президента США Стів Віткофф відзначив нові підходи Києва та європейців до пошуку шляхів завершення війни.

«Віткофф відзначив нові підходи європейців і Києва до врегулювання, хоча корисного в них не так уже й багато», – заявив спецпредставник російського диктатора.

Варто нагадати, російський диктатор Володимир Путін заявив, Росія готова відновити тристоронні переговори за участю України та США в другій декаді листопада. Сторони можуть повернутися до переговорного процесу приблизно 10-20 листопада. Водночас конкретної дати зустрічі наразі не названо.

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Теги: росія війна Україна переговори

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