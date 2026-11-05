Росія нібито має вікно у два місяці для підписання угоди за сприяння Трампа

Кремль заявив, що Росія «віддає перевагу дипломатичному врегулюванню», але стверджує, що поки це неможливо

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, чи може поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США вплинути на розрахунки Кремля щодо мирної угоди з Україною. Він заявив, що результати голосування не змінять зовнішньої політики американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника російського диктатора.

Журналіст запитав речника Кремля, наскільки результати виборів до Конгресу США та поразка республіканців можуть вплинути на позицію Москви щодо врегулювання війни в Україні.

Як зазначив Розенберг, кілька російських газет пишуть про можливе вікно можливостей для укладення домовленостей зі США та мирної угоди щодо України. На думку авторів цих публікацій, воно може закритися за два місяці, коли до роботи стануть нові склади Сенату та Палати представників, контроль над якими перейде до демократів.

У відповідь Пєсков заявив, що Дональд Трамп продовжить виконувати президентські повноваження та проводити власну зовнішню політику.

«Президент Трамп продовжить виконувати свої президентські повноваження. Президент Трамп продовжить проводити свою зовнішню політику. Все інше, з нашої точки зору, є внутрішньою справою Сполучених Штатів», – сказав представник Кремля.

Водночас Пєсков наголосив, що Росія й надалі домагатиметься забезпечення власних інтересів. За його словами, Москва «віддає перевагу мирному способу» досягнення цієї мети, однак наразі вважає його неможливим.

«Наші інтереси забезпечуватимуться в будь-якому разі. Для Росії бажано забезпечити свої інтереси мирним шляхом. Досі це не видавалося можливим. Тому проводиться спеціальна військова операція», – заявив Пєсков.

Варто нагадати, що Кремль поки не планує контактів президента Росії Володимира Путіна з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом стосовно мирних переговорів. Водночас Москва не виключає, що така розмова може відбутися найближчим часом.