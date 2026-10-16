Росія вдарила по ТРЦ у Рівному (відео)

Унаслідок російської атаки пошкоджено торговельно-розважальний центр «Екватор»

Російська терористична армія атакувала Рівне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську обласну військову адміністрацію.

«Крім житлового сектору також зазнав ураження один з крупних торговельних закладів. Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль разом з усіма службами зараз перебуває на місці події», – йдеться у повідомленні.

За даними місцевих пабліків, росіяни вдарили по торговельно-розважальному центрі «Екватор». Також постраждав будівельний маркет «Демакс».

Нагадаємо, 16 жовтня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень.

Крім того, російські війська завдали ударів по Одеській області. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали четверо людей. Ворожі атаки пошкодили сім приватних домоволодінь, об'єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

Також уранці 16 жовтня російські безпілотники атакували Умань Черкаської області. Внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці.

До того ж унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Дублянах Львівської громади поранено 34-річного чоловіка.