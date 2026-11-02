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Зеленський підписав указ про нейтралізацію загроз національному мовленню

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський підписав указ про нейтралізацію загроз національному мовленню
Документ передбачає комплекс заходів для забезпечення безперебійної роботи українського телерадіомовлення
фото: Офіс президента України

Рішення РНБО стосується стабільної роботи національного мовлення під час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №1080/2026, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо нейтралізації загроз сталому функціонуванню національного мовлення в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента.

Відповідне рішення РНБО ухвалила 9 вересня 2026 року. Контроль за його виконанням президент поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Документ передбачає комплекс заходів для забезпечення безперебійної роботи українського телерадіомовлення, зокрема після російських обстрілів. Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Адміністрація Держспецзв’язку разом із Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення мають невідкладно забезпечити відновлення пошкоджених і зруйнованих об’єктів телерадіомовлення. Йдеться, зокрема, про телевізійні вежі та передавальне обладнання.

Також передбачено створення резерву необхідного обладнання. Це має дозволити оперативно замінювати технічні засоби, знищені внаслідок російських атак, і скоротити час відновлення сигналу.

Окремий пункт стосується стабільної та безперебійної трансляції телеканалів у цифровій мережі МХ-7. Це державний мультиплекс стандарту DVB-T2, який забезпечує цифрове ефірне телемовлення.

Кабінет міністрів має невідкладно забезпечити фінансування передбачених заходів. Таким чином, уряд повинен виділити кошти як на відновлення пошкодженої інфраструктури, так і на формування технічного резерву.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по селищу Комишуваха Запорізької області, де авіабомби влучили в школу, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги. За його словами, після першого удару російські війська повторно атакували укриття, де перебували люди.

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Теги: Володимир Зеленський РНБО війна телебачення

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