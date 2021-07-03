Британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео)

Вадим Пристайко лише посміхався, коли карту країни порівняли з «брудною плямою»

Під час ефіру програми «Доброго ранку, Британіє» ведуча Кейт Гаррауей порівняла карту України на формі футбольної збірної з брудною плямою. Як повідомляє Daily Star, це сталося в присутності посла України у Великій Британії Вадима Пристайко.

«Я не знаю, чи добре видно, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підніме з підлоги і скаже, що вона ще не зовсім брудна. Це трохи схоже на пляму», – сказала вона. Пізніше додавши: «ну ви розумієте про що я, ну схоже ж трохи».

Як видно на запису ефіру, у відповідь дипломат лише посміхався.

Судячи з коментарів в Твіттері, гумору ведучої не зрозуміли як українці, так і багато британців. «Що вона щойно сказала?» – написав передплатник. Інший додав: «Кейт така груба». Багато користувачів соцмережі просто відзначили, що зазнали сором від її слів.

Надзвичайний і Повноважний Посол України України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко – у минулому міністр МЗС України в уряді Олексія Гончарука (29 серпня 2019 – 4 березня 2020), глава Місії України при НАТО (2017 – 2019), заступник Глави Адміністрації Президента України Зеленського (22 травня 2019 – 29 серпня 2019), що відповідав за зовнішньополітичні питання. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 березня 2020 до 4 червня 2020). Член РНБО з 31 травня 2019 року.

Як відомо, на новій формі збірної України з футболу нанесена карта країни з українським Кримом і вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!».

У Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.

УЄФА схвалила форму збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020.

Також стало відомо, що у неформальному рейтингу дизайну форми усіх європейських футбольних збірних, Україна зайняла лише 28-ме місце.