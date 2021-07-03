Британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео)
Посол Пристайко в ефірі програми «Доброго ранку, Британіє»
Вадим Пристайко лише посміхався, коли карту країни порівняли з «брудною плямою»
Під час ефіру програми «Доброго ранку, Британіє» ведуча Кейт Гаррауей порівняла карту України на формі футбольної збірної з брудною плямою. Як повідомляє Daily Star, це сталося в присутності посла України у Великій Британії Вадима Пристайко.
«Я не знаю, чи добре видно, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підніме з підлоги і скаже, що вона ще не зовсім брудна. Це трохи схоже на пляму», – сказала вона. Пізніше додавши: «ну ви розумієте про що я, ну схоже ж трохи».
Як видно на запису ефіру, у відповідь дипломат лише посміхався.
Судячи з коментарів в Твіттері, гумору ведучої не зрозуміли як українці, так і багато британців. «Що вона щойно сказала?» – написав передплатник. Інший додав: «Кейт така груба». Багато користувачів соцмережі просто відзначили, що зазнали сором від її слів.
Як відомо, на новій формі збірної України з футболу нанесена карта країни з українським Кримом і вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!».
У Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.
УЄФА схвалила форму збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020.
Також стало відомо, що у неформальному рейтингу дизайну форми усіх європейських футбольних збірних, Україна зайняла лише 28-ме місце.
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