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    Британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео)

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    Посол Пристайко в ефірі програми &laquo;Доброго ранку, Британіє&raquo; - Британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео)

    Посол Пристайко в ефірі програми «Доброго ранку, Британіє»

    Скріншот з відео

    Вадим Пристайко лише посміхався, коли карту країни порівняли з «брудною плямою»

    Під час ефіру програми «Доброго ранку, Британіє» ведуча Кейт Гаррауей порівняла карту України на формі футбольної збірної з брудною плямою. Як повідомляє Daily Star, це сталося в присутності посла України у Великій Британії Вадима Пристайко.

    «Я не знаю, чи добре видно, але на передній частині вашої футболки є карта. Її важко розгледіти. Це схоже на футболку, яку мій син підніме з підлоги і скаже, що вона ще не зовсім брудна. Це трохи схоже на пляму», – сказала вона. Пізніше додавши: «ну ви розумієте про що я, ну схоже ж трохи».

    Як видно на запису ефіру, у відповідь дипломат лише посміхався.

    Судячи з коментарів в Твіттері, гумору ведучої не зрозуміли як українці, так і багато британців. «Що вона щойно сказала?» – написав передплатник. Інший додав: «Кейт така груба». Багато користувачів соцмережі просто відзначили, що зазнали сором від її слів.

    Надзвичайний і Повноважний Посол України України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Вадим Пристайко – у минулому міністр МЗС України в уряді Олексія Гончарука (29 серпня 2019 – 4 березня 2020), глава Місії України при НАТО (2017 – 2019), заступник Глави Адміністрації Президента України Зеленського (22 травня 2019 – 29 серпня 2019), що відповідав за зовнішньополітичні питання. Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 березня 2020 до 4 червня 2020). Член РНБО з 31 травня 2019 року.

    Як відомо, на новій формі збірної України з футболу нанесена карта країни з українським Кримом і вишиті гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!».

    У Росії негайно закликали заборонити українцям виходити на поле в такій формі і назвали це політичною провокацією.

    УЄФА схвалила форму збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020.

    Також стало відомо, що у неформальному рейтингу дизайну форми усіх європейських футбольних збірних, Україна зайняла лише 28-ме місце.

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    Теги: МЗС УЄФА міністр НАТО РНБО посол українці Україна Вадим Пристайко
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    Британська телеведуча принизила Україну в присутності посла (відео)