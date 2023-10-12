Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: кількість загиблих українців збільшилась

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль

Понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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«Дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

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«Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть надіслані громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві», – додав Ніколенко.

Крім того, ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Водночас через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

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Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.