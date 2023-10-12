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Бойовики ХАМАС відрізали голови дітям – представник армії Ізраїлю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бойовики ХАМАС відрізали голови дітям – представник армії Ізраїлю
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Про кількість жертв серед дітей поки невідомо

Представник армії Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус підтвердив, що бойовики ХАМАС вбивали та обезголовлювали дітей. Про це передає BBC.

Конрікус пояснив, що інформацію про обставини загибелі дітей надав коронер (посадова особа), який відвідав кібуц Беері (поблизу Сектора Гази), де загинули десятки мирних жителів.

«Я визнаю, що нам знадобився деякий час, щоб по-справжньому усвідомити і підтвердити це повідомлення, і було важко повірити, що навіть ХАМАС міг зробити такий варварський акт», – сказав представник армії.

Про кількість жертв серед дітей поки невідомо.

Раніше від ізраїльських ЗМІ з’явилась інформація, що в кібуцах, на які напали бойовики ХАМАС, було знайдено тіла вбитих жінок та дітей, деякі з яких були обезголовлені.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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