Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Президент Палестини планує візит у Росію

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент Палестини планує візит у Росію
президент Палестини Махмуд Аббас
фото з відкритих джерел

Палестинська адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти

Візит президента Палестини, Махмуда Аббаса, до Росії перебуває на етапі підготовки, він планує відвідати Москву. Про це заявив посол країни в Росії Абдель Хафіз Нофаль.

За його словами, палестинська адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти і зараз триває підготовка до візиту президента Аббаса.

«Ми очікуємо на офіційну заяву від Кремля, від російської сторони про те, коли відбудеться візит. Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди, до Москви», – сказав Нофаль.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

Теги: Ізраїль Міноборони армія війна військові ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис Берінчик народився і з дитинства починав займатись боксом у місті Сорокине
Боксер Берінчик пояснив, чому не став до лав ЗСУ у 2014 році
15 вересня, 08:33
Зняті матеріали в окупації дозволили Анжелі свідчити в судовому процесі Народного трибуналу в Гаазі
Херсонська журналістка випустила документальний фільм, знятий в окупації
19 вересня, 14:08
Росіяни проводили нараду, де поцікавилися, куди витрачалися всі кошти
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
1 жовтня, 00:28
У міністерстві оборони Німеччини спростували повідомлення російських державних ЗМІ про танкістів Бундесверу, які нібито воюють в Україні
Німеччина розвінчала російський фейк про танк Leopard і «німецьких найманців»
25 вересня, 04:41
Марко Міхкельсон відвідує передову і спілкується з українськими військовими з 2014 року
Захід має забезпечити Україну всім необхідним – естонський депутат
21 вересня, 19:23
Партія Роберта Фіцо лідирує з 23,7% голосів на виборах у Словаччині
Проросійський експрем'єр Словаччини йде до перемоги на виборах
1 жовтня, 05:51
Генерал Тарнавський заінтригував гарними новинами із таврійського напрямку (відео)
Генерал Тарнавський заінтригував гарними новинами із таврійського напрямку (відео)
27 вересня, 10:32
ХАМАС до атаки на Ізраїль готували «вагнерівці» – Центр нацспротиву
ХАМАС до атаки на Ізраїль готували «вагнерівці» – Центр нацспротиву
Вчора, 14:52
Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина
Під завалами будинку в Харкові загинув хлопчик, серед постраждалих 11-місячна дитина
6 жовтня, 08:56

Соціум

Президент Палестини планує візит у Росію
Президент Палестини планує візит у Росію
Білий дім назвав Іран співучасником нападу Палестини на Ізраїль
Білий дім назвав Іран співучасником нападу Палестини на Ізраїль
Росія планує вийти з Договору про заборону ядерних випробувань: оцінка ISW
Росія планує вийти з Договору про заборону ядерних випробувань: оцінка ISW
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
Bloomberg: Російські хакери об'єдналися з ХАМАС для кібератак на Ізраїль
Пентагон зробив заяву щодо військової допомоги Ізраїлю та Україні
Пентагон зробив заяву щодо військової допомоги Ізраїлю та Україні
ЗМІ з'ясували, яка компанія з Москви публічно закуповує західні товари для війни
ЗМІ з'ясували, яка компанія з Москви публічно закуповує західні товари для війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
27K
Патріотка чи ватниця? Колега Ніни Матвієнко розказав про «світоглядну хворобу» співачки
27K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
15K
Палестинці. Чи є така нація?
14K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
11K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті

Новини

Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту