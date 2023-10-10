Президент Палестини планує візит у Росію

Палестинська адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти

Візит президента Палестини, Махмуда Аббаса, до Росії перебуває на етапі підготовки, він планує відвідати Москву. Про це заявив посол країни в Росії Абдель Хафіз Нофаль.

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За його словами, палестинська адміністрація підтримує з Москвою щоденні контакти і зараз триває підготовка до візиту президента Аббаса.

«Ми очікуємо на офіційну заяву від Кремля, від російської сторони про те, коли відбудеться візит. Досягнуто домовленості про те, що пан Аббас приїде сюди, до Москви», – сказав Нофаль.

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Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.