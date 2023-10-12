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Очільник розвідки розповів, які наслідки для України матиме затяжна війна в Ізраїлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Очільник розвідки розповів, які наслідки для України матиме затяжна війна в Ізраїлі
Очільник ГУР зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно
фото з відкритих джерел

За словами Буданова, якщо конфлікт на Близькому Заході буде обмежений у часі до кількох тижнів, то «хвилюватися нема про що»

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути «деякі проблеми» з військовою допомогою. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.

За словами Буданова, якщо конфлікт буде обмежений у часі до кількох тижнів, то «хвилюватися нема про що».

«Але якщо ситуація затягнеться, зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не лише Україні потрібно буде постачати озброєння та боєприпаси», – сказав Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно.

«А далі все залежатиме від нас – як правильно зможемо донести всім, показати та пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас», – заявив розвідник.

Нагадаємо, Росія розраховує на зменшення допомоги Україні від її союзників на тлі конфлікту на Близькому Заході. Водночас партнери обіцяють, що цього не станеться.

До слова, у Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні.

Раніше один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».

Теги: Кирило Буданов розвідка Ізраїль ХАМАС війна

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