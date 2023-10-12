Очільник розвідки розповів, які наслідки для України матиме затяжна війна в Ізраїлі

Очільник ГУР зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно

За словами Буданова, якщо конфлікт на Близькому Заході буде обмежений у часі до кількох тижнів, то «хвилюватися нема про що»

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то можуть виникнути «деякі проблеми» з військовою допомогою. Про це він повідомив в інтерв'ю УП.

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За словами Буданова, якщо конфлікт буде обмежений у часі до кількох тижнів, то «хвилюватися нема про що».

«Але якщо ситуація затягнеться, зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не лише Україні потрібно буде постачати озброєння та боєприпаси», – сказав Буданов.

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Очільник ГУР зазначив, що до середини 2024 року проблем із військовою допомогою Україні бути не повинно.

«А далі все залежатиме від нас – як правильно зможемо донести всім, показати та пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас», – заявив розвідник.

Нагадаємо, Росія розраховує на зменшення допомоги Україні від її союзників на тлі конфлікту на Близькому Заході. Водночас партнери обіцяють, що цього не станеться.

До слова, у Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні.

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Раніше один із лідерів терористичної організації ХАМАС Халід Машаль виступив із закликом до всіх мусульман світу – «влаштувати євреям справжній погром, у рамках джихаду».