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Пентагон зробив заяву щодо військової допомоги Ізраїлю та Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пентагон зробив заяву щодо військової допомоги Ізраїлю та Україні
Міністр з питань армії США Крістін Вормут
фото з відкритих джерел

США вивчають запити Ізраїлю про допомогу

У Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. Як повідомляє Reuters, про це заявила міністр з питань армії Крістін Вормут.

Заява Крістін Вормут пролунала в момент, коли діяльність Палати представників США все ще була паралізована після відставки спікера Кевіна Маккарті. У зв'язку з цим нові законопроєкти не будуть ухвалені до обрання нового спікера Конгресу.

Вормут зазначила, що США вивчають запити Ізраїлю про допомогу.

«Що дуже важливо, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності потенційно підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси… Нам потрібна додаткова підтримка від Конгресу. І я сподіваюся, що ми скоро побачимо її», – зазначила посадовиця.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США оголосять про надання підтримки Ізраїлю після нападу терористів ХАМАС.

Також президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС. 

До слова, президент США Джо Байден хоче просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги для України в розмірі $100 млрд. 

Теги: Ентоні Блінкен ХАМАС президент фінансування міністр

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