«Страшний вірус забрав». У Чернівцях чергова смерть батюшки Московської церкви



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Помер протоієрей московської церкви Василій Мандрюк

Священник служив у церкві УПЦ в Садгорі в районі «Слодібка»

У Чернівцях помер протоієрей Василій Мандрюк, Він був священником церкви у Садгорі, що належить до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ.

На своїй сторінці у Фейсбуці Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ 30 травня висловила співчуття про смерть священника.

«Відійшов до Господа митрофорний протоієрей Василій Мандрюк, Благочинний Чернівецького міського округу. Більш детальна інформація пізніше», - йдеться у повідомленні єпархії.

Водночас користувачі у соцмережах, які співчувають з приводу смерті священника, повідомляють, що «страшний вірус забрав нашого Отця! Вибач, що не зберегли!».

У коментарях повідомляють, що отець Василь служив у церкві у Садгорі в районі «Слодібка».

Нагадаємо, у Чернівецькій області 7 травня помер настоятель Герцаївської Свято-Спиридонівської церкви УПЦ Московського патріархату отець Нектарій.

5 травня стало відомо, що на Буковині помер настоятель Храму Святого Архистратига Михаїла УПЦ МП села Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області Леонід Делікатний. Батюшка Леонід ще на Великдень проводив Богослужіння у храмі, а вже 24 квітня був госпіталізований до Чернівецької обласної клінічної лікарні з підозрою на коронавірус.

Раніше міський голова Чернівців Олексій Каспрук заявив, що в лікарнях, які визначені опорними для лікування коронавірусу, закінчуються місця.