Забрати Лавру у Московської церкви. Активісти, яким відмовив Зеленський, пішли до уряду



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Кому ж буде належати Лавра?

Петицію вже підписали 650 осіб із 25 тисяч, які необхідні для того, щоб Кабінет міністрів її розглянув

На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція з вимогою вивести Києво-Печерська Лавру з оренди Московського патріархату та передати її у використання Помісній церкві.

Петиція, аналогічна за змістом до тієї, що раніше набрала більше 27 тисяч підписів на сайті президента, була оприлюднена вчора, 26 травня.

«Оскільки, на електронну петицію №22/092966-еп аналогічного змісту на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян, Президентом було надано відповідь стосовно знаходження питань управління об’єктами державної власності в компетенції Кабінету Міністрів України відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України, прошу розглянути петицію», – зазначає автор звернення Кравчук Олексій.

Петицію вже підписали 650 осіб із 25 тисяч, які необхідні для того, щоб Кабінет міністрів її розглянув. До кінця збору підписів залишилося ще 89 днів.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо оренди Києво-Печерської лаври УПЦ МП. Зокрема, глава держави зазначив, що, згідно з законом, об'єктами державної власності опікується Кабінет міністрів.