На Житомирщині сьогодні поховають двох курсантів, які загинули в катастрофі Ан-26



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Богдана Матвійчука ввечері зустріли у Новограді-Волинському, а Дмитра Студінського - у рідному селі Скоморохи

Літак із тілами 21-річного Дмитра Студінського та 19-річного Богдана Матвійчука прибув до смт Озерне у вівторок, 6 жовтня

На Житомирщині сьогодні поховають курсантів Харківського національного університету Повітряних сил Дмитром Студінським і Богданом Матвійчуком, які загинули в авіакатастрофі Ан-26. Про це повідомляє пресслужба Житомирської облдержмідіністрації.

Зазначається, що літак із тілами 21-річного Дмитра Студінського та 19-річного Богдана Матвійчука прибув до смт Озерне у вівторок, 6 жовтня.

Загиблого Богдана Матвійчука ввечері зустріли у Новограді-Волинському живим коридором. Церемонія прощання з ним розпочалася сьогодні, 7 жовтня, з 11:30 у Будинку офіцерів (м.Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 25). Цей день у Новограді-Волинському оголошено Днем жалоби.

Дмитра Студінського поховають у рідному селі Скоморохи. Церемонія прощання з ним проходить з 11:00 у сільській церкві, а потім продовжиться на сільському кладовищі.

Як повідомлялося, 7 жовтня Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Зеленський нагородив заглиблих курсантів і екіпаж АН-26.

Також 6 жовтня, у Харкові відбулася церемонія прощання з курсантами.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.