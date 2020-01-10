Нацрада позапланово перевірить два телеканали з орбіти Медведчука



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Перевірку Zik призначено через передачу за участю Надії Савченко, Рената Кузьміна та Михайла Добкіна

Причинами перевірки стали «розпалювання ворожнечі, пропаганда війни та ряд інших порушень на телеканалах»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалам «112 Україна» та Zik, які належать однопартійцю Віктора Медведчука Тарасу Козаку.

За даними Нацради, причинами перевірки стали «розпалювання ворожнечі, пропаганда війни та ряд інших порушень на телеканалах».

Зокрема, причиною перевірки телеканалу Zik стала програма Кожен з нас президент, яку веде екс-нардеп Надія Савченко. Гостями студії були колишній заступник генпрокурора Ренат Кузьмін і колишній нардеп Михайло Добкін.

На думку Нацради, в програмі були «заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди і/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті», а також «необґрунтований показ насильства».

Перевірка телеканалу 112 буде проведена через висловлювання в різних ефірах програм «Велике інтерв'ю», Live, Live новини, «Голос народу», «Пульс: Головне політичне шоу країни», «Важливо», «Діалог з країною».

До слова, Нацрада влаштує телеканалу «Прямий» позапланову перевірку через висловлювання про Зеленського.