Тимошенко перетворилася на захисницю скреп, а її нові головні вороги - грантоїди

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Володимирівни тепер виступає проти легалізації марихуани, проти нормального ринку ігрової індустрії і проти одностатевих стосунків

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На свою голову, включил в понедельник вечером Свободу слова на ICTV и попал на соло-выступлении Юлии Тимошенко. И немного обалдел от увиденного. Лидер «Батькивщины» предстала в новом образе. У нее больше нет врагов-олигархов. Она не вспоминает про врага-России. Забыла о Порошенко и слепом трасте, Януковиче и даже Медведчуке. Она теперь носитель скреп, а ее главные враги - это грантоеды. Сама же Юлия Владимировны теперь против легализации марихуаны, против нормального рынка игровой индустрии и против однополых отношений.

Хочу напомнить только, что члены семьи и ближайшего окружения Юлии Тимошенко для проживания и покупки недвижимости выбрали как раз страны, где все это давно легализировано и приности доход не рэкетирам в погонах, а в бюджет. Номинальный супруг Тимошенко проживает в Чехии, бывший бизнес-партнер Лазаренко - в Калифорнии, а дочь сперва длительное время жила в Британии, а потом обзавелась недвижимостью во Флориде.

Ну и запрет на игорный бизнес был вынесен Тимошенко в бытность премьер-министром 11 лет назад, чтобы перекрыть поток денег туристов из России, которые были готовы приезжать в Украину и опустошать здесь свои карманы. Подыграла Путину и дала старт черному рынку игорной индустрии.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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