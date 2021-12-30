ЛГБТ-активісти проти Філарета. Суд розставив крапки над «і»

Патріарх пояснив суду, що скористався правом на свободу слова і висловив своє ставлення до причин коронавірусу

Громадська організація «Інсайт», яка займається підтримкою ЛГБТКІ-людей, програла два суди

Київський апеляційний суд вважає висловлювання Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (Михайла Денисенка), в яких згадуються одностатеві шлюби, оціночними судженнями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 23 листопада.

У суді громадська організація «Інсайт», яка займається підтримкою ЛГБТКІ-людей, оскаржувала заяви Філарета, висловлені під час інтерв’ю 4 каналу в березні 2020 року. Зокрема, церковнослужитель сказав: «…Епідемія це є покарання Боже за гріхи людей, а ми не думаємо, як визволитися від цієї епідемії. І правильно роблять уряди всіх держав у тому числі і уряд нашої держави, що приймають міри застереження. Правильно. Але причина коронавірусу? А причина це гріховність. Гріховність людства. В чому особливість гріха полягає? А тому що відкрито добро не захищають, а захищають зло. І не тільки зло захищають, а його розповсюджують. Я маю на увазі, насамперед, одностатеві шлюби. Що це? Добро?.. Дітей вчать обирати собі стать. Не тієї статі дитина повинна бути, якої вона народилася, а вона сама повинна обрати собі стать. Що це? Добро? Це зло! За це зло Бог спалив Содом і Гоморру».

На думку позивача, вказані висловлювання Філарета варто визнати недостовірними та дискримінаційними, що порушують немайнові права членів громадської організації «Інсайт».

Натомість Патріарх просив суд залишити без задоволення апеляційну скаргу громадської організації. Зауважив, що він скористався правом на свободу слова і висловив своє ставлення до причин коронавірусу. Свої міркування Філарет назвав оціночними судженнями.

Київський апеляційний суд погодився із рішенням Шевченківського районного суду Києва від 24 лютого 2021 року, наголосивши: Святіший Патріарх Київський всієї Русі-України Філарет висловив оціночні судження, які не підлягають спростуванню. Натомість доводи громадської організації «Інсайт» щодо заподіяння моральної шкоди у зв`язку із поширенням спірної інформації, суд вважає необґрунтованими.

Як повідомляв «Главком», у серпні Верховний суд залишив без змін рішення двох судів попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні позову Дніпровського міського голови Бориса Філатова до керуючого Дніпровською єпархією Православної церкви України єпископа Симеона (у миру – Олег Зінкевич) у справі про захист честі, гідності та ділової репутації.