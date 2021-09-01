Верховний суд розставив крапки над «і» у протистоянні Філатова та єпископа ПЦУ

Філатов два роки судився з керуючим Дніпровською єпархією Православної церкви України

Верховний суд залишив без змін рішення двох судів попередніх інстанцій, які відмовили у задоволенні позову Дніпровського міського голови Бориса Філатова до керуючого Дніпровською єпархією Православної церкви України єпископа Симеона (у миру – Олег Зінкевич) у справі про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 16 серпня.

У травні 2019 року Філатов пішов до суду з позовом. Предметом стала промова священнослужителя, в якій той засудив висловлювання міського голови з приводу отримання Томосу Православною церквою України. Перед цим мер Дніпра на своїй сторінці у Facebook заявив, що був проти перейменувань і Томосу в своєму місті. Зокрема, написав, що «зупинив вакханалію з перейменуванням», а також «припинив всі спроби втручання в справи церкви».

«...Я звертаюся до міського голови і засуджую такі дії, які так легковажно і, можливо, не розуміючи до кінця, так нехтуючи, напевно, якимись церковними справами, він так вільно висловлюється. Ми засуджуємо це. Ми засуджуємо. Я ще раз кажу: ну хіба у нас в місті немає справ... у Вас? Коли Ви сьогодні так пробуєте: розмовляти про Томос: потрібний він державі нашій чи не потрібний? Сьогодні він взявся за Томос, а завтра він запитається у держави: чи нам потрібна наша державність? Я вважаю, що Томос – це національне надбання. Я хотів особисто його запитати, що він зробив для того, щоб цей Томос у нас був? Яке він має право коментувати такі дії? Вірян це збуджує. Ось в чому проблема. Якщо ти мер, який повинен всіх об`єднувати, навпаки повинен всіх збирати в дніпровську родину, всім знаходити час, то легковажно ти не маєш права так просто, так розповідати: Томос потрібний він чи не потрібний? Наразі він чи не наразі? Завтра він буде коментувати потрібна нам державність чи не потрібна, армія потрібна чи не потрібна? Я вважаю, що у Бориса Філатова є достатньо багато проблем і багато роботи, бо ми це, дніпряни, відчуваємо, скільки треба ще потрудиться, бо наразі більше запитань до міського голови, ніж відповіді ми отримали. Ось про що я хотів сказати...», – наголосив єпископ ПЦУ 18 квітня 2019 року під час пресконференції.

На переконання Верховного суду, Тернопільський міськрайонний суд проаналізував інформацію із пресконференції священнослужителя і дійшов висновку, що його висловлювання є оціночними судженнями, які ґрунтуються на його особистому трактуванні, отриманої з інших джерел інформації, речення не містять стверджувальних висловів щодо мера Бориса Філатова.

Суд апеляційної інстанції, погодившись з висновком суду першої інстанції, звернув увагу на те, що позивач має особливий статус і є публічною особою. Звідси межа допустимої критики щодо нього є значно ширшими, оскільки він безпосередньо відіграє важливу роль у діяльності держави, та його безпосередні дії становить суспільний інтерес.

«За таких обставин, з урахуванням усталеної практики Європейського суду з прав людини, беручи до уваги те, що позивач є публічною особою (Дніпровський міський голова), а оспорювана інформація, поширена відповідачем, – допустимою критикою публічної особи, колегія суддів погоджується з висновками судів про відмову у задоволенні позовних вимог. Висновки судів відповідають обставинам справи, які встановлені відповідно до вимог процесуального закону, узгоджуються з нормами матеріального права, які судами правильно застосовані та не суперечать правовій позиції Верховного суду», – сказано у постанові.

Постанова Верховного суду набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.