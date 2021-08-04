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    Свіжі рейтинги. За останній місяць підтримка зросла лише у двох парламентських партій

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    За результатами опитування, прохідний бар'єр до Ради подолали б п'ять партій - Свіжі рейтинги. За останній місяць підтримка зросла лише у двох парламентських партій
    За результатами опитування, прохідний бар'єр до Ради подолали б п'ять партій
    Фото: Дзеркало тижня

    Згідно з опитуванням, прохідний бар’єр зараз долають п'ять політичних сил

    До Верховної Ради наразі потрапили б п’ять політичних сил, якби вибори відбувалися наприкінці липня. Прохідний бар’єр подолали б «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Сила і честь». Про це йдеться у результатах опитування КМІС.

    Найбільшу підтримку отримали б партії «Слуга народу», за яку проголосували б 20,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, а також «ОПЗЖ» - 18,3%. Формально, різниця в підтримці цих політичних сил – у межах статистичної похибки, тому вони ділять з приблизно однаковою підтримкою перше місце.

    Далі з приблизно однаковою підтримкою (різниця в межах статистичної похибки) ідуть «Батьківщина», яку підтримали б 16% серед тих, хто визначився, а також «ЄС» – 14,2%.

    Як зазначають соціологи, порівняно з червнем рейтинг топ-партій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання – у межах статистичної похибки. Цифри зросли лише у пропрезидентської партії і політичної сили Юлії Тимошенко. Варто також нагадати, що на початку червня результати соцопитування показували, що найбільшу підтримку населення мали б партії «Слуга народу» та «Європейська солідарність».

    Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 24 липня – 1 серпня 2021 року громадської думки серед 2028 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод – особисте (face-to-face) інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% – для показників близьких до 25%, 2,2% – для показників близьких до 12%, 1,5% – для показників близьких до 5%.

    Нагадаємо, згідно з даними опитування Socis, майже 90% українців відчувають негативні емоції до влади.

    Також опитування показало, хто може стати наступним президентом України.

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    Теги: ЄС Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність соцопитування вибори рейтинг партії Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу
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    Свіжі рейтинги. За останній місяць підтримка зросла лише у двох парламентських партій