Польща готова у найближчу добу розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії

Польський інститут національної памʼяті готовий упродовж 24 годин розпочати реальні пошукові роботи на Волині

Голова Інституту національної памʼяті Польщі Кароль Навроцький заявив, що фахівці готові упродовж найближчої доби вирушити в Україну для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт польських жертв Волинської трагедії. Про це повідомляє «Укрінформ».

За словами науковця, політична декларація глав МЗС України та Польщі про відсутність перешкод для здійснення пошуково-ексгумаційних робіт повинна мати своє продовження в режимі перевірки задекларованих намірів.

«Якщо публічні декларації політиків не є лише політичними деклараціями, то ми в Інституті національної памʼяті готові до здійснення ексгумаційних робіт. Це буде формальною відповіддю на запити IPN до українських органів влади в цьому питанні з 2017 року, які, за його словами, або залишалися без розгляду, або на них приходила формальна відмова», – сказав він.

Навроцький підтвердив, що Інститут національної памʼяті готовий упродовж 24 годин розпочати реальні пошукові роботи на Волині.

«Ми чекаємо на формальне підтвердження інформації українського та польського міністрів закордонних справ», – додав він.

Нагадаємо, 27 листопада, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами. Речник МЗС Павел Вронський додав, що ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість «запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії».

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою заявив, що Україна не перешкоджатиме Польщі у проведенні пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії. Раніше Сікорський заявляв, що у справі ексгумації жертв Волинської трагедії не відбулося жодного поступу.

До слова, Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив про намір додати до плану роботи на 2025 рік пошукові заходи в Рівненській області, що могли б відповісти на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації останків їхніх родичів.

Як відомо, Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.

Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих.