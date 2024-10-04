Скільки Україні потрібно грошей на ексгумацію жертв Волинської трагедії: заява Дробовича

Антон Дробович додав, що Польща протягом багатьох років не спромоглася створити робочі групи чи міжвідомчі комісії

Дробович заявив, що польські громадяни у стані відчаю звертаються до України по допомогу

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович звернувся до Кабінету міністрів України з проханням виділити щонайменше мільйон гривень на пошукові роботи в рамках ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це він сказав у ефірі загальнонаціонального марафону.

«Я попросив уряд на окрему програму принаймні мільйон гривень виділити, щоб вона була як окрема програма по пошукових роботах. І якщо будуть польські громадяни звертатись, то ми будемо власне, намагатися їм допомогти», – сказав голова інституту.

Антон Дробович додав, що Польща протягом багатьох років не спромоглася створити робочі групи чи міжвідомчі комісії, через що польські громадяни у стані відчаю звертаються до України по допомогу.

Нагадаємо, Антон Дробович повідомив, що Український інститут національної пам’яті (УІНП) не отримував офіційних звернень від Польщі із проханням дозволити ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії.

До слова, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року. Однак президент Польщі Анджей Дуда цю заяву розкритикував.

Як стало відомо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та президент України Володимир Зеленський настільки активно обговорювали ексгумацію жертв Волинської трагедії, що «мало не посварився».