Туск заявив про «прорив» у питанні щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії

Туск подякував міністрам культури Польщі та України за гарну співпрацю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення. Про це він повідомив у мережі Х.

«Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за гарну співпрацю. Чекаємо подальших рішень», – написав Туск.

Wreszcie przełom. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 10, 2025

Нагадаємо, у грудні минулого року Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами. Про це заявляв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як зазначив політик, поляки ще чекають на рішення про ексгумацію, але також розуміють ситуацію. «Історія ніколи не була легкою, але вона точно не може нас розділити й точно не розділить», – заявив він.

Прем'єр не дав відповіді на питання, коли Варшава відновить українські могили на території Польщі, зруйновані вандалами, та чи матиме країна інші вимоги до України, щоб історичні питання не перешкоджали майбутньому двох держав.

27 листопада, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами. Речник МЗС Павел Вронський додав, що ексгумація може розпочатися навесні 2025 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість «запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії».

До слова, Український інститут національної пам’яті (УІНП) повідомив про намір додати до плану роботи на 2025 рік пошукові заходи в Рівненській області, що могли б відповісти на запити польських громадян щодо пошуку та ексгумації останків їхніх родичів.

Як відомо, Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею. Погляди обох країн на причини, відповідальність і кількість загиблих з обох сторін різняться, особливо в оцінці числа польських і українських жертв та обвинувачень проти УПА з боку Польщі за масові вбивства поляків на Волині.

У 2017 році УІНП запровадив мораторій на ексгумацію тіл, що вважалося відповіддю на бездіяльність польської влади в захисті українських поховань у Польщі.

Після обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році заборону зняли, і польські дослідники змогли розпочати деякі роботи в Україні. У відповідь Польща відновила зруйнований вандалами пам’ятник українським воїнам у Монастирі, проте не відтворила імена загиблих.