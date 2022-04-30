Анджеліна Джолі провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по Краматорську

Анджеліна Джолі приїхала до Львова, щоб провідати біженців та волонтерів

Посол доброї волі ООН спілкувалася з дітьми і дорослими, які вирвалися з окупованої і понівеченої Луганщини

Голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі 30 квітня відвідала Львівщину. В одному з медзакладів вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару російських загарбників по вокзалу у Краматорську. Про це повідомив голова Львівської обладміністрації Максим Козицький.

«Її дуже розчулили їхні розповіді. Одна дівчинка навіть змогла приватно розповісти пані Джолі про свою мрію», – зазначив очільник Львівщини.

«Також пані посол відвідала школу-інтернат. Спілкувалася та фотографувалася з вихованцями. Пообіцяла, що ще приїде», – додав Козицький.

Окрім того, голлівудська акторка поспілкувалася з волонтерами, які надають медико-психологічну допомогу на Головному залізничному вокзалі Львова, та подякувала їм за працю. Говорила з людьми, яким вдалося виїхати зі зон активних бойових дій, слухала історії евакуйованих, які розповіли, що через терористичні дії Росії втратили все.

«Для нас усіх цей візит був несподіванкою. Багато людей, які побачили пані Джолі на Львівщині, не могли повірити, що це дійсно вона. Але від 24 лютого Україна показала усьому світові, що у нас багато неймовірного», – резюмував голова Львівської ОВА.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

Як повідомляв «Главком», 8 квітня ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали «за детей Донбасса». За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, понад 100 поранені. Краматорський вокзал був атакований «Точкою- У».

Як відомо, розстріл людей на вокзалі в Краматорську потрапив на відео (кадри 18+).