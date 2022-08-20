Львівська влада прибере з Марсового поля могили радянських солдатів

На Марсовому полі з’явиться Меморіальний комплекс Героїв України

Влада Львова ухвалила рішення перепоховати з Марсового поля останки військових радянської армії. На цьому місці облаштують Меморіальний комплекс Героїв України, в пам’ять про українських військових, які віддали своє життя за Незалежність України. Про це повідомляє Львівська міська рада.

«Офіційно вважається, що на Марсовому полі поховані військові, які загинули під час Другої світової війни. Проте, більша їх частина загинула в період з 1944 до 1950 року під час каральних операцій НКВС проти українців на Галичині. Очевидно, що такі символи не можуть існувати зараз та бути поряд з похованнями закатованих жертв Замарстинівської в’язниці, воїнів УПА та новітніх героїв», – розповіла керівниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Зараз тривають консультації з архітекторами щодо технічного завдання для конкурсу на кращий проєкт Меморіального комплексу Героїв України.

Також місто чекає на необхідні дозволи від органів державної влади та на визначення самого місця перепоховання.

Нагадаємо, раніше на військовому меморіалі «Марсове поле» демонтували радянську зірку ордена «Вітчизняної війни».